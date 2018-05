"La diferencia fue exagerada"

Fotos EXPERIENCIA. Silvio Santander sabe que la serie ante Estudiantes no está cerrada y ya se enfoca en el duelo de mañana en Concordia.

10/05/2018 -

Quimsa cerró la fase regular con dos victorias fuera de casa y arrancó los playoffs con dos triunfos que le permitieron adelantarse 2 a 0 en la serie ante Estudiantes de Concordia. El martes, la Fusión se impuso por 101 a 66, marcando, como nunca antes ante este rival, clarísimas diferencias.

Pese a ello, el entrenador, Silvio Santander, aseguró que no se puede llevar de este triunfo cómodo para lo que viene. Mañana se verán las caras en Entre Ríos y para el coach de la "Fusión", no se puede pensar en lo que pasó y el equipo debe enfocarse en lo que viene.

"La verdad es que esperaba un partido como los habíamos jugado anteriormente con este rival, que eran partidos muy cerrados. Hablamos mucho después del primer juego. De si podíamos contener algunas cosas de su juego. Ellos tienen virtudes y si podíamos controlarlas tendríamos nuestro momento para abrir el juego. Honestamente creo que la diferencia del segundo juego fue exagerada. Creo que tocamos un pico de rendimiento muy alto. Lo que debemos hacer es pensar ya en el próximo juego, que será durísimo", aseguró Silvio Santander, tras la victoria que puso a su equipo 2 a 0 en la serie ante Estudiantes.

Seguidamente, el entrenador bonaerense destacó lo dura y pareja que es esta Liga Nacional en una instancia como los playoffs.

"Ésta es una liga muy difícil. Aquí, un equipo que terminó 15, le puede ganar a uno que terminó segundo. En otras ligas, estas cosas no pasan. Hay mucha competitividad y equipos que se preparan muy bien. Para mí, los playoffs van a seguir siendo así siempre. Creo que en esto no se debe mirar tanto para atrás sino que debemos mirar el próximo juego".

A su vez, Santander agregó: "Sea cual fuere el resultado del último partido, siempre debemos mirar y pensar en el partido que viene. Esperemos que los jugadores estén bien físicamente. La ventaja que hicimos en el segundo juego nos permitió tener más rotación para darle descanso a los que más vienen jugando. Los chicos del club hicieron un gran trabajo para que el partido se cierre de la mejor manera. Están haciendo bien las cosas", finalizó el entrenador en jefe de la Fusión.

Aparición

La gran ventaja que Quimsa le sacó a Estudiantes de Concordia el pasado martes, permitió que Silvio Santander pudiera rotar el equipo. Y en esa rotación, varios jugadores juveniles del club pudieron ver acción.

Uno de ellos fue Tomás Allende, quien con 15 años, pudo ver acción por segunda vez en Liga Nacional y se dio el gran gusto de hacer una volcada impresionante que levantó al público en el Ciudad, a pocos minutos del final.

El chico, que lleva un año en el club, habló tras el encuentro y manifestó toda su emoción.

"Fue una hermosa experiencia haber tenido una segunda participación en un partido de Liga. Agradezco la confianza que me tuvo el entrenador para darme esos minutos. El técnico me habló antes de salir a la cancha y me dijo que haga lo que sé hacer y que me divierta. Hace un año que estoy en el club y me pone feliz lo que sucedió frente a Estudiantes", destacó Allende.

Por último, el juvenil expresó: "Tengo participación en la Liga Desarrollo. Me sorprendió esta chance que me dio el técnico. Alguna esperanza de entrar en este partido tenía, pero me sorprendió la verdad", cerró luego el chico de paneas 15 años.