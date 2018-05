"Feliz y agradecido por seguir en el club"

Fotos CONVENIO. El entrenador Gustavo Coleoni con el titular de Central Córdoba, Francisco Pece, en la firma del nuevo vínculo con el Ferroviario.

10/05/2018 -

Ayer al mediodía, tras una reunión conjunta con la cúpula de la dirigencia, el representante del entrenador y el propio Gustavo Coleoni, se llegó a un acuerdo por el cual se efectiviza la continuidad del "Sapo" como director técnico de Central Córdoba.

Gustavo Coleoni logró el ascenso del Ferro a la máxima categoría de ascenso del fútbol argentino y en la temporada venidera seguirá comandando al equipo desde el banco de suplentes.

Para todos los hinchas ferroviarios es una de las noticias más importantes de un miércoles lluvioso y gris.

"Estoy contento, feliz y agradecido por seguir en este club, con el que nos hemos encariñado. Estoy agradecido a la dirigencia de Central por darnos la posibilidad de seguir un año más para desarrollar nuestro proyecto", fueron las primeras palabras de Gustavo Coleoni en su diálogo con EL LIBERAL.

"Se anuló el contrato anterior que vencía en diciembre próximo y se hizo uno nuevo por un año", especificó el entrenador.

El cordobés también reveló cómo se llegó a un acuerdo en común.

"Fueron dos días (martes y miércoles) que vino mi representante y dialogó con la dirigencia. Era poco imaginable no llegar a un acuerdo, porque hay una buena relación entra las partes", aseguró.

"Ahora puedo irme de vacaciones con la tranquilidad de continuar y comenzar a trabajar en lo que se viene", confesó con una sonrisa en el rostro.

"Ni al Caribe ni a Brasil me voy a ir. Voy a estar en mi casa y seguro iré a Buenos Aires por temas de trabajo. Me reuniré con algunos entrenadores. El solo hecho de no estar sufriendo dentro de una cancha, me hace ir a los estadios para ver fútbol. El domingo iré a ver el partido de Estudiantes de Río Cuarto vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Esas serán mis vacaciones", especificó. Pese a que habrá una nueva comisión directiva a fin de mes debido a las elecciones que se avecinan en el barrio Oeste, el nuevo contrato se firmó con la actual directiva, aunque Coleoni confía en que estos seguirán ligado al club.

"Está bueno que haya gente que desea su renovación. De todas maneras creo que tanto ‘Pancho’ (Pece) como Trejo continuarán cumpliendo otras funciones. Eso me deja tranquilo en lo personal".

En cuanto a lo deportivo, y sobre los jugadores que podrían arribar al Ferro como refuerzos, el entrenador confió en que aún no tiene nada definido, aunque desde la semana próxima se abocará a esa tarea.

"La semana que viene volveré a Santiago del Estero para estar chequeando algunas cuestiones y estar cerca de la dirigencia para comenzar a diagramar el plantel. Todavía no tengo ninguna decisión para comunicar a la prensa sobre los jugadores que se quedarán, quiénes se irán, ni quiénes pueden venir", especificó.

"Falta mucho para eso. Todavía no hay una fecha para el inicio de la temporada que viene . Pero en la medida que pueda voy a adelantar algunas cuestiones", completó.

Por último, aunque Centralo Córdoba pidió la postergación, en la jornada de ayer desde la página oficial de AFA publicaron que el encuentro por Copa Argentina se jugará el viernes 18 desde las 18.30 en cancha de Estudiantes de Buenos Aires.

El rival por la llave de 32avos será Vélez Sarsfield.