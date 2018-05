Fotos Mañana, los arquitectos elegirán una nueva comisión directiva

10/05/2018 -

Mañana se realizará la elección del nuevo consejo directivo del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, de la que participarán dos listas, que llevan como candidatos principales a los arquitectos Luis Moukarsel y Coty Lami Hernández. Cada una de las listas hicieron conocer sus propuestas, con las que buscan captar el interés de los profesionales matriculados y en condiciones de votar. Lista Verde La Lista Verde tiene a los siguientes candidatos para el consejo directivo: presidente, Coty Lami Hernández; vicepresidenta, Nora Bulacio; secretario, Walter Salomón; prosecretaria, Verónica Castelli; tesorero, Arturo Hubner; protesorero, Juan Camus. Vocales, Daniel Rizo Patrón y Ever Brandán; consejeros suplentes Nazareno Sgoifo, Claudia Gisbert y Mariano Ávila. Entre sus principales propuestas figuran defender el ejercicio de la profesión, velando por los derechos de los matriculados; implementar un nuevo sistema de autogestión; gestionar honorarios, a través del diálogo con los matriculados y la propuesta de cobrar a través del Colegio; ofrecer mayores beneficios, como capacitación y facilidades para la participación en seminarios y congresos nacionales e internacionales, y propiciar la actividad social; coordinar acciones y convenios con el municipio. Lista Azul Los candidatos por la Lista Azul, son: Luis Moukarsel, presidente; José Luis Ganem, vicepresidente; Claudio Padilla, secretario; María Castro, prosecretaria; Rubén Jugo, tesorero; Gustavo Ubino, protesorero; María Secco y Roxana Basualdo, vocales; Jorge Díaz Ditchoff, Ester Chalom y Sofía Olivera, consejeros. Respecto de sus propuestas, puntualizaron que la misión será "un colegio donde la calidad de la arquitectura y la jerarquización sean ejes centrales", y que procurarán "un colegio participativo, con voz autónoma e independiente frente a la comunidad, ciudad y organismos". Tambi én bus c a r á n "consolidar un proceso de unidad entre colegas de diferentes gestiones y continuar con las políticas que se vienen desarrollando con éxito". En su plan de acción también figura como prioridad la defensa, el cuidado y la valoración de los honorarios profesionales, desde el propio ejercicio profesional. También proponen una bolsa de trabajo on line y el padrinazgo a arquitectos jóvenes, entre otros puntos.