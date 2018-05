"Desde 1950 siempre hemos vivido pidiendo prestado y despilfarrando"

Fotos RAZON. "Se va al FMI porque los demás ya no nos prestan"

10/05/2018 -

El Dr. Pedro Basbús, especialista, magistrado y profesor asociado de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Ucse, se refirió a la relación de la Argentina con el FMI a la par que manifestó que el principal problema del país hoy y desde hace 50 años, es que "siempre hemos vivido pidiendo prestado".

El experto señaló, en declaraciones a Radio Panorama, que "nosotros formamos parte del FMI desde la Conferencia de Bretton Woods, en 1944. Orgánicamente, el FMI es un organismo de Naciones Unidas creado para paliar los déficits de los países de balanza comercial. Cuando los países tienen más deuda que crédito o cuando tiene más deuda que lo que producen, que es lo que pasa en nuestro país y pasa desde 1950. Siempre hemos vivido pidiendo prestado. No hemos querido tener ahorro y hemos querido vivir despilfarrando todo lo que ingresaba y así nos ha ido en todo este tiempo", indicó.

Señaló que "más allá de lo que dicen de la asistencia al Fondo es como si se le pidiera a un banco, pero con tasas muy bajas. El Fondo presta el dinero, pero acomoda un paquete de medidas económicas. ¿Por qué se va al FMI? Porque los demás organismos internacionales ya no nos pueden prestar porque vislumbran que la Argentina está en una situación complicada".

Afirmó que "más de lo que pueda decir la oposición hoy -y esto no es una defensa del gobierno de Macri, que para mí no hace muy bien las cosas-, independientemente que Néstor Kirchner hizo todo el verso de pagar al FMI en el año 2003, en realidad nunca dejamos de pertenecer a él. Se forma parte del FMI desde 1944 con el Tratado y el Fondo tiene el derecho de examinar al país por el artículo IV".

Por otra parte, "todo el capital internacional antes de invertir en un país, pide opinión al FMI para saber cómo está catalogado ese país. Por lo tanto, el sistema mundial funciona de una manera y no se puede vivir fuera de él".

"En mi opinión, -agregó- independientemente que vayamos o no al Fondo ahora con préstamos más baratos, en 2003 -en la presidencia de Néstor Kirchner- el FMI prestaba al 3% y Kirchner le pidió dinero a Chavez (ex presidente de Venezuela) al 15% anual. O sea, ¿quien hizo negocio en la Argentina? Que no vengan a decir ahora que estamos entregando el país, porque es una mentira. La deuda externa creció desde el año 2003 a 2014 de 150 mil millones a 280 mil millones de dólares, entonces no jodan con ese tema".

Puntualizó que "la Argentina tiene un problema de caja, estamos con mucho déficit fiscal que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Este Gobierno no ha podido o no ha sabido bajarlo. Pero hay que esperar. Duele porque hemos vivido una fantasía de tarifas baratas por más de diez años con los Kirchner con el único objetivo de ganar elecciones, pero han dejado inflación, recesión y deuda".

No obstante, destacó: "Hay que entender que económicamente la Argentina despilfarró más de 20 años de bonanza de precios internacionales: Desde el 2003, con la soja a U$S 650 la tonelada y el petróleo a U$S 150 el barril. En cambio, con De la Rúa estaba a U$S 8 el barril y la soja a U$S 150 la tonelada. Por eso, que no joda la oposición rasgándose las vestiduras diciendo que con ellos nunca se pagó al FMI, porque es mentira".