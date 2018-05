Para analista, el crédito del FMI no influirá en salir de la estanflación

Fotos FALLO. "Hubo error de diagnóstico".

10/05/2018 -

El economista director de la consultora E&R, Diego Giacomini destacó en una entrevista con EL LIBERAL que el acudir al FMI por parte del gobierno nacional fue "una decisión apurada" y que partió de "un error de diagnóstico" a la par que estimó que el máximo monto que podrá prestar el Fondo son U$S 22 mil millones.

Giacomini, también señaló que la actividad económica "ya estaba condenada a la estanflación" -estancamiento con suba inflacionaria- y esta iniciativa no revertirá esa situación. Por el contrario, "va a seguir habiendo estanflación y quizá un poco más profunda", señalo a la par que indicó que el crédito que pudiera otorgar el FMI "no va a cambiar radicalmente la situación. El Gobierno tiene que preocuparse ahora de parar la corrida". Desde su punto de vista, "la decisión de ir al FMI hay que convertirla en una oportunidad e impedir que se transforme en un costo. Surge de un mal diagnóstico y por no hacer lo que hay que hacer y que el Gobierno sigue sin querer hacerlo".

En este sentido, sostuvo que "tiene que cambiar su política fiscal y alcanzar cuanto antes el equilibrio fiscal. Si el gobierno va al FMI y le dice que cambia todo su programa fiscal, que vamos a alcanzar el equilibrio fiscal primario este año y en lugar de ser 2,1% la meta, la vamos a hacer 0 (cero) y el año que viene también va a haber equilibrio y que el FMI actúe como garante, que el mercado sepa que se alcanzará el equilibrio y hay financiamiento detrás, eso es intentar transformar esto en una oportunidad".

Agregó que "llevar un nuevo programa que alcance el equilibrio fiscal este año es dar un shock al mercado, que lo crea y si es así se volverá el financiamiento". Puntualizó que "es diferente si el Gobierno se queda atado a que el FMI le imponga condiciones, porque le dirá a los demás políticos que no queda otra que bajar el gasto porque el FMI lo exige y no será tomado en positivo por el mercado" Señaló además que el monto que podría prestar el organismo "o pueden ser U$S 0 mil millones. Lo que presta el FMI está en línea con la cuota de cada país socio. La Argentina, a priori podría recurrir a un máximo de U$S 2 mil millones. Las nuevas metas fiscales de Dujovne son de U$S 0 mil millones con un déficit de 2,7% este año y 2,1% en 2019. Pero no los va a tener y tendrá que hacer un ajuste mayor sí o sí. Por ello, es mejor que sea propiciado, con convencimiento del Gobierno y lo plantee al FMI a que el FMI lo ejecute"l