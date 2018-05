El disco reúne canciones nuevas, gestos de admiración y homenajes

10/05/2018 -

En el disco tienes a Jorge Rojas, Peteco Carabajal, Cuti Carabajal...

En el caso de Jorge Rojas canto "Eterno amor", una canción que me ha dado mucha alegría, por eso justamente consideré que solita se ganó el lugar para titular el disco. Cantarla con Jorge fue como coronar esa situación. Es un gran amigo y una persona a la que admiro mucho. Quería que la canción tuviera esa interpretación con él.

Con "Peteco" me parecía que "Semilla de chacarera" era para él, porque la escuchaba y lo escuchaba a él. La música es como que te va dictando cosas. En el caso de "Cuti" Carabajal, la elección fue porque es una persona a la que le tengo un gran aprecio. Él me conoce desde muy chico. Es como si fuera mi familia. Ha sido integrante de "Los Manseros" y hay una cosa muy afectiva de muchos años. Él está invitado en el tema "Canto a Onofre Paz", que es para mi viejo.

Y con "Cuti", no sé por qué se me vinieron estos días imágenes de cuando ‘Los Manseros’ ensayaban en casa. Yo habré tenido entonces 7 u 8 años, y mamaba todo eso. Esos ensayos, los chistes que me hacía Leocadio, cosas lindas que quedan en el recuerdo de uno. Era muy lindo porque yo veía, y hoy recién puedo interpretar eso, cómo se armaba una canción y después escucharla en el disco. Son etapas lindas.