"Hay un gran respeto por mi padre"

10/05/2018 -

Después de aquel de-safortunado episodio sobre el escenario que terminó con tu separación de Los Manseros, ¿cómo quedó la relación con tu padre?

Yo lo fui a ver cuando lo operaron en enero de este año (la primera vez desde la discusión en Las Arrias, Córdoba, a principio de 2017). Fui con mis hijos. Bien... Hay cosas que son delicadas, que no se pueden decir porque son cosas muy íntimas. Por supuesto, hay un gran respeto, una admiración y todo este camino lo transito por él.

Incluso esta vuelta a la etapa solista está vinculada, de alguna manera con él...

Sí, porque yo ya tenía en mente desvincularme del grupo, pero se demoró cuando falleció (Guillermo) "Fatiga" Reynoso. Ahí demoré la situación porque no quería dejarlos en banda. Iban a quedar dos solos (Onofre Paz y Alito Toledo) y no daba que me fuera. Eso estaba en mente, y luego se precipitó de alguna manera mi desvinculación por aquel episodio.