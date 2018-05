Fotos La mujer de Colazo revolucionó las redes sociales tras su gol

Hoy 11:09 -

Nicolás Colazo se convirtió en uno de los protagonistas de la noche en que Boca Juniors se convirtió en bicampeón. El volante marcó el empate de Gimnasia pasada la media hora ante su ex equipo y pronto se convirtió en Trending Topic en las redes sociales.

Más allá de su pasado xeneize, varios usuarios le recordaban que su esposa Sol Rivas es hincha declarada de Boca Juniors y que tendría “problemas” al volver a casa.

Ella misma se refirió a él: "Nunca en casi 7 años juntos, me hiciste sufrir así. Ni vuelvas a dormir (porque no voy a estar, me voy a La Bombonera a festejar jijiji!!!!!!)".