Finalmente, River y Estudiantes jugarán este viernes

Hoy 16:10 -

La lluvias que cayeron en Buenos Aires y que según el Servicio Meteorológico seguirán cayendo en las próximas horas, obligaron a reprogramar el partido entre River y Estudiantes que debía jugarse este jueves, correspondiente a la 25ª fecha de la Súperliga Argentina que ya consagró a Boca Juniors. Este encuentro, se pasó para mañana, viernes 11, a las 16.45.

El estado del campo de juego del Millonario no es el mejor. De hecho, ayer no se utilizaron las máquinas de cortar el césped para evitar que la situación empeorara. Con la elección del viernes como nuevo día, el calendario de la última jornada de la Superliga no tendría que ser modificado, a no ser que el partido mañana tenga que ser suspendido nuevamente si las inclemencias del tiempo no desaparecen.

El encuentro, debía jugarse el pasado 29 de abril, pero debido a que ambos tenían partido de Copa Libertadores, se decidió su reprogramación.