CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Mayo 2018
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
11/05/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 LOS SECRETOS DEL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LOS SECRETOS DEL SULTÁN
(CONTINUACIÓN)
23.00 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.30 NATURALEZA MISTERIOSA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DE A DOS
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 ESTUDIO ABIERTO
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. ATENAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. ATENAS
(JUEGO 1) (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.08 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
07.26 PARQUE JURÁSICO III
09.09 LAS TORTUGAS NINJA
10.47 EL JUEGO DE ENDER
13.00 TRON. EL LEGADO
15.24 SOY EL NÚMERO CUATRO
17.25 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN
DESTINO DE PELÍCULA
17.47 EL JUEGO DE ENDER
19.59 SOY EL NÚMERO CUATRO
22.00 TRON. EL LEGADO
TCM
06.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.01 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
07.26 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
07.51 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.21 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.11 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL
CORRECAMINOS
13.00 LOS CAZAFANTASMAS II
14.57 JACK
17.02 SUPERMAN
19.36 SUPERMAN 2. DONNER CUT
22.00 60 SEGUNDOS
TNT
07.42 FIREWALL
09.38 60 SEGUNDOS
11.42 AVIÓN PRESIDENCIAL
14.03 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
16.23 SON COMO NIÑOS
18.12 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
20.17 CELULAR
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
00.04 ROSARIO TIJERAS
00.59 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
UNIVERSAL CANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18
09.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
10.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
11.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
12.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
13.35 SUPERPAI
15.10 IT TAKES A KILLER
15.40 IT TAKES A KILLER
16.10 HOUSE
17.05 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 MI NOVIA POLLY
22.45 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL MISMO CIELO
09.55 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
12.00 EL DIARIO DE BRIDGET JONES
13.55 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
16.25 PERFUME DE MUJER
19.30 FULLSCREEN
20.00 EL ATAQUE
22.30 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
24.45 EL ATAQUE
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 12, ACTUACIÓN DEL
GRUPO “THE BROTHERS”,
FESTEJANDO LOS 49 AÑOS DE
LA BANDA, CON MÚSICA DEL
RECUERDO DE LOS AÑOS 70, 80
Y 90.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
+VIERNES 11, A LAS 23, SE
PRESENTARÁ DANGERO PONCE,
CON UN SHOW DE STAND UP.
ARTISTAS INVITADOS: IVÁN
SERRICCI, PITU LEDESMA,
NELSON FRÁGOLA Y MARCELA
FERREYRA. A BENEFICIO DE “LOS
CALLEJEROS”.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2723)
+SÁBADO 12, A LAS 22.30, SE
PRESENTARÁ ÍNDIGO, SALITRAL
Y NANQUEL DIP.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTIN Y SANTA FE)
+SÁBADO 12, LA PEÑA DE “EL
SIMBOL” CON CUTI CARABAJAL,
DEL ESTERO, ABOLENGO, LUIS
MARÍA LÓPEZ, SALITRAL, Y
MOSOJ ÑAUPA.
+VIERNES 18, ACTUACIÓN DE
“THE BROTHERS”, FESTEJANDO
SUS 49 AÑOS CON LA MÚSICA.
ESTUDIO CAROLINA
DOMÍNGUEZ
(MITRE 172)
+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL
SEGUNDO SEMINARIO ANUAL
DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS
A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ,
DESTINADO A NIÑOS Y
ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D): AVENTURA, ACCIÓN (+13
AÑOS) 11/05 - 19:00 (Cast) 22:00
(Cast) 01:00 (Subt)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
11/05 --17:30 (Cast)
SEXI POR ACCIDENTE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
11/05 - 12/05 -19:30 (Cast) 22:20
(Subt) 00:40 (Subt)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
11/05 - 12/05 - 22:40 (Subt) 00:45
(Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
11/05 --16:10 (Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
HOY AL 16/05 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA (+13 AÑOS)
11/05 - 16/05 20:00 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
11/05 --16:10 (Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERIA
NOSCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
11/05 - 12/05 -18:10 (Cast) 22:40
(Subt) 00:40 (Subt)
AVENGERS: INFINIT WAR
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
11/05 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA
NOCTURNA APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 19:30- 23:00*
(*EXCEPTO SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO
SÁBADO)
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:00-
17:00-20:00- 22:20-
CASTELLANO 3D: 16:20-19:35-
22:40*
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 19:00(JUEVES Y
MARTES)
VENTA ANTICIPADA
DEADPOOL 2
ESTRENO 17-05
HAN SOLO
ESTRENO 24-05