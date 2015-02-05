CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Mayo 2018

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

11/05/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 LOS SECRETOS DEL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LOS SECRETOS DEL SULTÁN

(CONTINUACIÓN)

23.00 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 NATURALEZA MISTERIOSA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 ESTUDIO ABIERTO

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. ATENAS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. ATENAS

(JUEGO 1) (R)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

07.08 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

07.26 PARQUE JURÁSICO III

09.09 LAS TORTUGAS NINJA

10.47 EL JUEGO DE ENDER

13.00 TRON. EL LEGADO

15.24 SOY EL NÚMERO CUATRO

17.25 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN

DESTINO DE PELÍCULA

17.47 EL JUEGO DE ENDER

19.59 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 TRON. EL LEGADO

TCM

06.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.01 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

07.26 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

07.51 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.21 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.11 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL

CORRECAMINOS

13.00 LOS CAZAFANTASMAS II

14.57 JACK

17.02 SUPERMAN

19.36 SUPERMAN 2. DONNER CUT

22.00 60 SEGUNDOS

TNT

07.42 FIREWALL

09.38 60 SEGUNDOS

11.42 AVIÓN PRESIDENCIAL

14.03 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

16.23 SON COMO NIÑOS

18.12 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

20.17 CELULAR

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

00.04 ROSARIO TIJERAS

00.59 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

UNIVERSAL CANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18

09.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

10.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

11.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

12.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

13.35 SUPERPAI

15.10 IT TAKES A KILLER

15.40 IT TAKES A KILLER

16.10 HOUSE

17.05 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 MI NOVIA POLLY

22.45 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL MISMO CIELO

09.55 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

12.00 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

13.55 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

16.25 PERFUME DE MUJER

19.30 FULLSCREEN

20.00 EL ATAQUE

22.30 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA

24.45 EL ATAQUE


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 12, ACTUACIÓN DEL

GRUPO “THE BROTHERS”,

FESTEJANDO LOS 49 AÑOS DE

LA BANDA, CON MÚSICA DEL

RECUERDO DE LOS AÑOS 70, 80

Y 90.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

+VIERNES 11, A LAS 23, SE

PRESENTARÁ DANGERO PONCE,

CON UN SHOW DE STAND UP.

ARTISTAS INVITADOS: IVÁN

SERRICCI, PITU LEDESMA,

NELSON FRÁGOLA Y MARCELA

FERREYRA. A BENEFICIO DE “LOS

CALLEJEROS”.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

+SÁBADO 12, A LAS 22.30, SE

PRESENTARÁ ÍNDIGO, SALITRAL

Y NANQUEL DIP.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+SÁBADO 12, LA PEÑA DE “EL

SIMBOL” CON CUTI CARABAJAL,

DEL ESTERO, ABOLENGO, LUIS

MARÍA LÓPEZ, SALITRAL, Y

MOSOJ ÑAUPA.

+VIERNES 18, ACTUACIÓN DE

“THE BROTHERS”, FESTEJANDO

SUS 49 AÑOS CON LA MÚSICA.

ESTUDIO CAROLINA

DOMÍNGUEZ

(MITRE 172)

+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL

SEGUNDO SEMINARIO ANUAL

DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS

A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ,

DESTINADO A NIÑOS Y

ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D): AVENTURA, ACCIÓN (+13

AÑOS) 11/05 - 19:00 (Cast) 22:00

(Cast) 01:00 (Subt)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

11/05 --17:30 (Cast)

SEXI POR ACCIDENTE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

11/05 - 12/05 -19:30 (Cast) 22:20

(Subt) 00:40 (Subt)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

11/05 - 12/05 - 22:40 (Subt) 00:45

(Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

11/05 --16:10 (Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

HOY AL 16/05 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

11/05 - 16/05 20:00 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

11/05 --16:10 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERIA

NOSCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

11/05 - 12/05 -18:10 (Cast) 22:40

(Subt) 00:40 (Subt)

AVENGERS: INFINIT WAR

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

11/05 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOCTURNA APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 19:30- 23:00*

(*EXCEPTO SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO

SÁBADO)

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:00-

17:00-20:00- 22:20-

CASTELLANO 3D: 16:20-19:35-

22:40*

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 19:00(JUEVES Y

MARTES)

VENTA ANTICIPADA

DEADPOOL 2

ESTRENO 17-05

HAN SOLO

ESTRENO 24-05

 
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