Décimo capítulo de un Torneo de Verano cada vez más apasionante

11/05/2018 - El Torneo de Verano que se denomina ‘20 Años Árbitros Uafase’, que hace disputar la Liga Profesional Amateurs Cyac, tendrá mañana un nuevo capítulo de acción. En esta ocasión, se desarrollará de manera íntegra la décima fecha. El horario de los primeros partidos será el de las 14.30 (con media hora de tolerancia). En las canchas con tres encuentros, el primer turno arrancará a las 14.15. l programa completo: En Súper Liga 2, Industria vs. Stuttgart (Jrs.) y Cuervo Max vs. Contadores (45). En Súper Liga 3, Pje. Oeste vs. Almirante Brown (L) y UTA vs. Echevería (L). En Súper Liga 4, Ingenieros AFC vs. Amigos de Belt. (50) y La Bomba vs. Dr. Obrero (50). En Súper Liga 5, Quilmes vs. Industria (L) y UTA vs. Abogados Topos (40). En Súper Liga 6, Estrella Roja vs. La 40 (40) y Chacarita vs. FM Láser (50). En Los Molinas, 100% Bandeño vs. S. Norte (40) y M. V. del Valle vs. M. Rebeldes (45). En Sutiaga, Sportivo Garupa vs. El rejunte (L) y Stutiaga vs. Galácticos (L). En Atsa 2, Adi Salud vs. Autonomía (L) y Quirófano vs. Cyac Sgo. (50). En Sivipse, Sivipse vs. Potencia Diesel (45) y Sivipse vs. Telefónicos (50). En Rubia Moreno, Alvi vs. Los Amigos (40) y Sarmiento vs. Los Amigos (45). En Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. San José (L). En Pichones 3, La Congreso vs. Amigos del Fútbol (L) y San Esteban vs. Unse Exacta (45). En Pichones, Milan vs. Imer Cuervos (L) y Pilchería M. Mar vs. El Porvenir (45). En Bioquímicos, Bioquímicos vs. Abogados (L) y Bioquímicos vs. Banfield (40). En Obras Sanitarias, Jorge Newbery vs. Regalo Valentina (45) y Obras Sanitarias vs. Bioquímicos (50). En Yanda, Anestesia vs. Villa Robles (45) y Yanda vs. Bioquímicos (45). En Alumni, Yanda vs. Puerto Nuevo (40) y Galácticos vs. Mijovi (40). En Médicos, Médicos vs. Choya (40) y Médicos vs. Arquitectos (50). En Upcn 2, Los Sosas vs. Bº Sarmiento (Jrs); Radio Rojo vs. Güemes Sport (L) y Huaico Hondo vs. Met. Dorrego (40). En Upcn 3, S. Servicios vs. Gremio Judicial (40) y Gremio Judicial vs. C. Menéndez (45). En Los Núñez, Los Maestros T vs. Hormiga Paz (40) y Amigos de Termas vs. Contadores (50). En Ingenieros, Ingenieros vs. C. Económicas (45) e Ingenieros vs. OVC Banda (50). En Abogados 1, Red Star Ab. Vs. El Clásico (45) y Abogados vs. Lealcito (50). En Copse, Copse vs. Apunse (L); Copse vs. Mago Rep. (50) y El Fortín vs. Abogados (45). En Tagliavini, Las Heras vs. La Marco Sastre (Jrs.); Necochea vs. Sarmiento (Jrs.) y La Loma vs. La Posadas (Jrs.). l