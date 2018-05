FÚNEBRES | 11 de Mayo de 2018

11/05/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Raúl Aníbal Díaz Esteve

- Pedro Martín Rodríguez

- Oracio Luis Rojas

- Nelly Teresa Domínguez

- Nélida Isabel González (La Banda)

Sepelios Participaciones

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Sus primos hermanos Norma A. de Olmos, Divi, Benjamín y flia. y Teresa Allall, Héctor Ibáñez y Lorena participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Sus vecinos Livia, Gustavo, Rita, Pibe Sambadaro y familia despiden al amigo de siempre y ruegan una oración en su memoria.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su esposa Esther, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Tus vecinos Miguel Oieni, Mariela Villagra y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Niní Auat, sus hijos Marilú, Valeria y Rubén Farías, despiden con pesar a su vecino y amigo Cacho. Dios brinde bendiciones y Cristiana resignación a su esposa, hijo y demás familiares.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Juan Carlos Olivarez, Maria Teresa Carrasco y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Perla, Pepe, Pibe y Graciela Figueroa y sus respectivas flias., acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Beatriz Naufal y Oscar Ocampo, Daniel Naufal y Marisa Campos, acompañan a su prima Pori en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Daniel y Cristina Matach y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Cacho. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. La familia Luna participa con dolor el fallecimiento del dilecto amigo y vecino y pide resignación a su querida familia.

BALDERRAMA, RAÚL JUAN DE DIOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Balderrama Facundo José. Ruegan una oración en su memoria.

BALDERRAMA, RAÚL JUAN DE DIOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Balderrama Facundo José. Ruega oraciones a su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Sus hijos Nelly y Héctor Bauque, sus nietos Luis, Marcelo, Mariana, Sebastián, Carolina y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Fuiste una madre, abuela y bisabuela ejemplar. Te vamos a extrañar. Su hija Susana y su hijo político Bochín Bianchi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Sus hijos Susana y Nelly, nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. " Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su nieta Mariana Bauque y sus hijos María Itatí y Juan Cruz, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Sus nietos Carolina y Diego, bisnietos Benjamín, Santiago y María Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento, te recordaremos siempre y te llevaremos en nuestro corazón.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Siempre estarás presente en nuestros corazones, con todo el amor que nos diste. Su nieta Laura Bianchi, su esposo Mariano Harasín y bisnietos Francisco, Pilar y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Sus nietos Marcelo y Mariné, bisnietos Agustina y Josefina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida abuela Nelly y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Su hermana política Coca Prados y su sobrino Carlitos Castillo Prados, acompañan con profundo dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Sebastián Bauque, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Abuela querida, gracias por tanto amor, gracias por los valores que me inculcaste, siempre te llevaré en mi corazón y nunca te olvidaré. Descasa en paz. Tu nieto Luis Santiago Bauque. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los cuñados de su hija Nelly; Chili Bauque de Tarchini y flia. y Suny Bauque e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. A mi abuela querida a la que siempre recordaremos con mucho amor. Tu nieta Cecilia Bianchi, su esposo Miguel Tomassone y bisnietos Nico, Vicky y Caro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Tomassone SRL acompaña a Cecilia Bianchi y su familia por la pérdida de su querida abuela. Se eleva una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Colaboradores de Administración Tomassone SRL Federico, Marcela, Héctor y Roberto acompañan en este difícil momento a Cecilia Bianchi ante la irreparable pérdida. Se ruega oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Federico Delgado y Cecilia Morales acompañan a Cecilia Bianchi en este difícil momento y rezan una oración en memoria de su abuela.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Que Dios les dé la paz y el consuelo que sus corazones necesitan, Marcela Aguirre y Julieta Cornejo acompañan a Cecilia Bianchi y familia ante la irreparable pérdida de su abuela y elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Jorge Luis Atterbury, Leda y sus hijos Silvina, Jorge Luis, Leda, Guillermo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Mario Daniel Atterbury, Alejandra y su hijo Mauricio participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Licenciada Leyenda Cardoso de Barrera, sus hijos Leda, Ernesto y Susana participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "Yo Soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí aunque muera vivirá". Santiago López y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Cecilia Bianchi y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Con mucho dolor compartimos el sufrimiento de la flia. Prados en especial de su nieto Marcelo Bauque y flia. y sus hijas Nelly y Susana. Los padres de su nieta política Mariné; Jose Camacho, Dora Fernández y flias., de sus hijos Sergio, Rafa y Hernán. Elevan oraciones por su alma.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Las amigas de sus hijas Susana y Nelly; Mashi Gerez, Mónica Giangreco, Marti Aguero Abal y Alicia Martinez, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina, Marcelo y Maria José y sus nietos, participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Magui Piccardi y flia., acompañan con gran pesar a Susana y flia., y Nelly y flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia.en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Eduardo Fuhr (a), Cecilia Llugdar (a), y sus hijos Josefina y Eduardo con sus respectivas flias., participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Alicia Martínez de Najarro y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridas amigas Nelly y Susana. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Marta Agüero Abal de Argañarás y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigas Nelly y Susana. Desean para toda la flia. una cristiana resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Mashi Gerez de Fernández, sus hijos Maria Ana, Luis Pablo y Maria Nina, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. María del Carmen, María de los Ángeles y Mario Eduardo Ochoa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Carlos Hugo Pemán y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Ricardo M. Röttjer, Adela Navelino, sus hijos Martin y Anita, Guadalupe, Florencia, Javier y Marianela, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nelly. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Alejandra Argibay, sus hijos Agustin y Agustina, Milagros y Francisco, Alicia Carrasco y su hija Lucia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Marcelo Pazos y sus hijos Diego y Florencia Pemán, Dolores y Carlos Babio, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Isabel Viqueira y sus hijos Marcelo Pazos, Maria Isabel y Jorge Winagrad, Maria Ines y Esteban Urdampilleta, Maria Patricia y Oscar Furman y Maria Alejandra, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Participan con dolor Willi Ávido, María José Filippa , Augusto y Virginia.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Carlos René Castillo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus sobrinos Ricardo y Enzo Otrera, su cuñada Norma Medina, participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Dr. Mdalel Mario Gustavo y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Marcelo y ruegan oraciones por su eterno descanso.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. "No desaproveches la ocasión de rendir tu propio juicio - Cuesta... ¡Pero que agradable es a los ojos de Dios! Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia acompañan a su esposa Blanca e hijos en este doloroso trance. Elevan y piden oraciones en su memoria.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Dr. Elías Miguel Manzur y familia participan con profundo pesar su fallecimiento.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Adolfo Guzmán y familia, Dr. Diego Guzmán y flia., Dr. Ignacio Guzmán y flia., Dr. Ignacio Guzmán y flia., Joaquín Guzmán y flia. participan su fallecimiento con mucho dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Que Dios lo tenga en la Gloria. Que descanse en paz.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini, sus hijos Juan y Belén Tauil y José Pérez Neme participan con profundo0 dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Kelo Azar, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Emilio Manzur, Mily González y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. None Llinás y familia lamentan profundamente el deceso de Marcelo, esposo de Blanca, nuestra amiga. Ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Polo y Magalí de Mackeprang e hijos y Mario A. Sily e hijos participan con pesar el fallecimiento de Marcelo y acompañan en su tristeza y dolor a su Sra. e hijos en irreparable pérdida. Que descanse en paz.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Fofi Montenegro y familia acompañan con dolor a sus hijos, hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA DRA. (FINA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Mariela, Bettina, Greysi, Verónica, Claudia, Alexandra y Valeria participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Carolina.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Mirtha Sánchez de Jacobo participa el fallecimiento de Fina y acompaña a sus hijos, hermanos y demás familiares en su dolor. Ruegan al Señor la tenga en sus manos y pronta y cristiana resignación para sus seres queridos.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. La Promoción 1956, de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida compañera Carolina Polti. Ruega oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Su amiga Marta Ducca de Fraguas, hijos Marta María de Bauque, María Alejandra de Gattoni, Fernando y María Florencia de Legamari participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA DRA. (FINA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Miguel Ángel Ibarra y Ana María Orieta participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos Carolina, Ernesto y sus respectivas familias en estos tristes momentos. Querida Finita, que brille para ti la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. María Angelica Urueña Zain, junto a su madre Margarita Zain Fernández de Urueña, participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan tristes momentos.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Marilí Pinto, sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino y Mercedes Viaña participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Malena Pinto, Jorge D´Amico y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Pedro Díaz Esteve, su esposa Elda Victoria Yocca, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA DRA. (FINA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Tupac Baldemar Cejas, sus hijos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima hermana Fina. Ruegan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Gloria Herrera de Ábalos y familia. , participa con dolor el fallecimiento de la hermsana de su querida amiga Carolina. ruegan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, acompañan en el dolor a los hijos, nietos y demás familiares de la querida Fina. Que el Señor la recoja en su gloria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Pablo Degano y Adriana Ick participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, PEDRO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus hijos María. Miguel, Rosa, Inés, Mariana, h. políticos Juan, Silvina, David, Julio, Javier, nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Dr. Víctor M. Piccardi, su esposa Emilia Gómez e hijos participan el fallecimiento del hermano de Ramonita Sánchez de Caumo.

Invitación a Misa

BÁEZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. Mami, hoy hace un mes que nos dejaste para ir al encuentro con el Señor, a ese lugar donde no existe el dolor, solo paz y felicidad. ¡Oh madre! ¡Cuánta falta nos haces, que vacío! Los días son tristes sin tu presencia, solo el recuerdo de esa madre luchadora, nos fortalece y sostiene ante tu ausencia. Sus hijos Noelia, Silvia, Toty, Gringa, Chichi, Alexia, Idilia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

BRIZUELA DE ÁLVAREZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 11/4/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposo Martín Álvarez, sus hijos Ale, Norma, Pini, Sole, Cristina, Martín, Fernanda y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CÁCERES GAUNA, OMAR TEODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su esposa Elsa Micaela Guzmán, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se oficiará el día de hoy a las 20.30 en la Pquia. Virgen del Valle. del Bº Huaico Hondo, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse catorce meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Mami, en el día de hoy te recordamos y extrañamos más que nunca. Aunque sabemos que permaneces aquí y que ya estás bien, a veces se hace muy difícil. Sus hijos Valeria, Julio y Raúl Abdala con sus respectivas familias invitan a la misa de hoy en el día de su natalicio a celebrarse en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña, a las 20.30.

GALLO, JAVIER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció 11/5/17|. Huellas de tu niñez y juventud quedaron marcadas, quienes más de una vez te vieron llegar presuroso, cargado de afecto y cariño a los lugares que frecuentabas siempre sonriente. Hoy hace un año que partiste inesperadamente a la casa del Señor. Dios todopoderoso dale el descanso eterno y a sus seres queridos, pronta resignación. Sus familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery. Ruegan oraciones en su memoria.

POGONZA DE CANCINOS, NÉLIDA - CANCINOS, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Fallecieron 12/5/88 y el 29/5/88|. Sus hijos Norma, Panchi, Emilse, Alba Luz y Evelina y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará mañana 12/5 a las 9.30 en la Catedral Basílica.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

CHÁVEZ, AGUSTÍN OSCAR (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/07|. "Justo es mi Dios y a los justos ama, contempla su rostro el hombre bueno". Salmo 11 (10) V. 7. Polo querido, estás siempre entre nosotros y así vivirás espiritualmente, junto a tu familia y en los seres queridos que te recuerdan con cariño: esposa Celia Orellana, hijos Marisa de Morales, Susana de Noguera, Judith de Jiménez, nietos Santiago, Facundo y Pablito; Javier y Andrea, Iván, Jesús y María Belén, hijos políticos Buby, José, Ramón, hermano Roque Chávez, hermanas políticas Chicha O. de Closas e Ilda G. de Orellana, tía pol. Norma Orellana y demás familiares oraremos hoy a Dios, al cumplirse once años de su partida a la Casa del Señor. Descansa en paz Polo y que brille para ti la luz que no tiene fin.

CORVALÁN, ROLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Su hijo Negro, sus nietos y Sandra Orieta lo recuerdan con gran amor al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Dani querido, ya pasaron 5 largos y dolorosos años que no estás a mi lado, no tengo tu compañía, y así será siempre hasta que Dios me lleve a tu lado. En las fotografías que guardo celosamente observo tu imagen, te veo siempre contento, esposando siempre una sonrisa y siempre estás a mi lado, con un abrazo fuerte compartiendo un cumpleaños o cualquier festejo en familia. Pero la realidad es otra, no estás a mi lado. Extraño con un beso decirme hasta mañana, muy buenos días mamá. Todos estos momentos pasaron y no volverás solo me rodean persona ajena que me hace compañía, me parece tan extraño, pero debo acostumbrarme, porque es la voluntad de Dios y en mi oraciones diarias rezo, rezo que me ayude alcanzar una cristiana resignación y darme la fortaleza para vivir sin ti. Hijo querido, te quiero y te querré siempre con las fuerzas de mi corazón. En mis oraciones le pido a Dios descanses en paz, junto a tu padre y los ilumine con la luz divina del Señor. Tu mamá, vieja querida como me llamabas Nucha, tu hermana querida y sobrinos inolvidables que siempre te recuerdan.

VILLAVICENCIO DE SALAZAR, CIRIACA (Doña Ciria) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/11|. ¡Feliz Cumple madre querida! Hoy pensaré que está rodeada de sus seres queridos junto a María Santísima, al Todopoderoso y su hijo amado Jesús Misericordioso, gozará del canto de los ángeles entre ellos 3 muy especiales para nosotros. Mami los años pasan, los meses, los días, las horas, pero en mi mente sigo recordando los momentos alegres, tristes, amargos y sobresaltos que la vida nos puso en el camino sintiendo que quizás fallé como hija por no seguir sus valores, pero no hay en el mundo después de Dios que se asemeje al amor, respeto y cariño que siento el cual desgarra mi corazón día a día. La extraño en mi soledad cierro los ojos para verla y hablar como en otros tiempos mirándonos a los ojos. Usted no se fue, no partió, no me dejó porque sigue viviendo a mi lado, esperando irnos las dos juntas cuando mi Señor me llame, cantaremos, alabaremos y glorificaremos al Rey de Reyes. La Fe, la Esperanza que nos pide Dios es porque mantiene viva la llama de esa unión que tenemos a pesar de todo y todas las cosas vividas. La Amé, la amo y la amaré madre. Que la luz de Cristo brille ahora y siempre. Su hija Mirta.

Responsos

----------------------------------------

SUÁREZ, ÁNGEL MOISÉS (Negucho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/13|. Cada vez que me necesiten cierren los ojos y sientan mi presencia junto ustedes, los escucho, háblenme en el silencio de sus almas, miren al cielo y ahí estoy muy feliz. Cuando ríen más brillo, cuando sufren los abrazo yo. Sé que me extrañan, pero no piensen en cuando me fui, sino cuando estuvimos juntos y todos los momentos hermosos vividos como familia. "Yo nunca me iré mientras me recuerden". Descansa en paz Angelito nuestro. Su esposa Lidia e hijas invitan al responso el viernes 11 de mayo a las 16 hs. en el cementerio La Piedad.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GONZÁLEZ, NILDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Su esposa Manuel Chazarreta, sus hijos Pedro, Rubén, Karina, Andrea, Mariana, hijos pol. Marita y Julio, nietoss, bisnietos y demás familiares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cement. Jardín del Sol, casa de duelo Belgrano 532 LB. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MOYA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Señor: Felices los que habitan en tu casa, se quedarán allí, para alabarte. Dichosos los hombres, cuya fuerza eres tú, y que gustan, de subir hasta ti. Amén. Sus primas Norma Salvatierra de Sayago, su esposo Walter y flia; Juana Salvatierra Vda. de De María y flia, participan y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento, por la partida al Reino Celestial, de Lucho. Elevan oraciones a su memoria.

MOYA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "Señor, te confiamos el alma de don Luis para que lo recibas en tu Reino y goce de la vida". Los compañeros de trabajo de su hijo Juan Carlos participan su fallecimiento con profundo dolor, ruegan por la pronta resignación de su familia y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MOYA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Carmen E. de Pablo de Uñates, su hija Sandra y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalía Marcos y sus hijos María Cecilia Alderete y flia., Augusto Alderete y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Adriana Habra y su hija Jazmín, participan su fallecimiento y acompañan a las querida Velia y Lili y sus familias en este momento de dolor. Un apretado abrazo con el enorme cariño de siempre.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. María Cristina López, acompaña a su querida amiga Velia en este doloroso momento de la partida de su madre al Reino Celestial. Ruega oraciones en su memoria.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Oki Vidarte y sus papás: Carolina y augusti, acompañan a su Teacher Velia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. A nuestra querida Adela que en paz descanse, te recuerdan con el cariño de siempre: Guillermo Achari, su esposa Elena, y sus Andrea, Mara y Valeria Achari.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Participan su fallecimiento Isabel, Dora, Nanci, Aurora, Ada, Gisella, Cacho y Francisco, Francisco, amigos de sus hijos Jhoni y Muri. Ruegan oraciones en su memoria.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Pablo Degano y Adriana Ick participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Querida tía, Dios y la Virgen te den el descanso eterno y consuelo a tu familia en este dificil momento. Elena García, sus hijos María Rosa, Ester, Ricky y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Dr. Carlos Roberto Alderete, Rosalía del V. Marcos; sus hijos María Cecilia, Carlos Augusto Alderete Marcos y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Velia, Liliana, Jhony y familias. Elevan oraciones en su memoria.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Teacher Velia Romero y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Los ex compañeros de trabajo de su hijo Mauricio: Santillán Antonio, Abraham Llamil, Néstor Ibarra, Mabel Nuri, César Escobar, De Marco Julián, Azucena Urquiza, Hugo Velarde participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GALI, FADEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Julio Palacios y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

GALI, FADEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. "Que brille para él la luz eterna que no tiene fin". La promoción 1967 de maestros de la Escuela Normal participan el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Chichi Blanco de Gali. Que Dios nuestro Señor la acompañe en su resignación. Frías.

GALI, FADEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. María de Couvell, Julia B de Nieva y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la ex colega Daniela, elevando una oración en su memoria. Frías.

GALI, FADEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Personal directivo, docente y maestranza de la escuela Nº 243 Manuel Alberti participan con dolor el fallecimiento del padre de la colega, Prof. Daniela Gali. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

GALI, FADEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Alberto Mubarqui y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

GALI, FADEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. "Lo que muere es aquello que ya no recuerdas, todo lo que se recuerda sigue vivo". La comunidad educativa del Colegio Inmaculada Concepción y del IES, participa con pesar el fallecimiento del padre de sus compañeras Marcela y Daniela Gali. Ofrecen oraciones por su alma y descanso eterno para él. Que en paz descanse. Frías.

MELIÁN, EDUARDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. "Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar, cuando el Señor te llamó para compartir su gozo". La comunidad educativa de la escuela N°1062 de Árraga participa con profundo dolor del fallecimiento de la abuela del profesor Ricardo Llugdar, madre de la exdirectora Sra. Patricia Maguicha y madre política de la supervisora Malvina Paz Espíndola.

MELIÁN, EDUARDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón. Alcira y Jorge Fiad, sus hijos Eugenia, Agostina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso de su alma.

MELIÁN, EDUARDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Graciela Llugdar e hijos Silvina, Ramiro y Mylena Gómez y sus respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan a dios por su eterno descanso.

MELIÁN, EDUARDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sobrinos de su hija Coca: Mylena y Fernando Abdala e hijas Guillermina y Agustina participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y la pronta resignación de sus familia.

MELIÁN, EDUARDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. María Llugdar e hijos Carlos, Tito y Ana María participan con profunda tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MELIÁN, EDUARDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. El Señor la recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MOLINA, TOBÍAS EDUARDO (Yoni) Falleció el 4/5/18|. El Fútbol de Villa Paulina ya no tiene a Yony Molina. comisón directiva, socios, simpatizantes, jugadores y ex compañeros participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio San Agustín. Frías.

MOYANO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Stilnovo SA participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Manuel Moyano.

ROJAS, LUIS ORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Su esposa Blanca Azucena Vildoza, sus hijos Julio Argentino, Rubén, Natalia, Daniela, Luis y Sandra hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy a las 15 hs. en el cement. La Misericordia. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seg. IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.