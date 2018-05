Bobinados Piri gritó campeón y se quedó con el primer título del año

11/05/2018 - Bobinados Piri está viviendo un momento muy especial. El pasado domingo venció en la final de la Copa de Oro a Casa Olga por 4 a 2 y se consagró campeón del Torneo Apertura que organizó el Círculo de Futbolistas de Veteranos. Los flamantes campeones sacaron a relucir toda su capacidad ofensiva para lograr una victoria que a la postre fue justa y merecida. Otros de los que festejaron fueron Opinión Deportiva y Gremio Municipal. El primero derrotó en la final de la Copa de Plata a Abogados por 2 a 0. Pero la actividad no se detiene en el Círculo y este domingo se disputará la primera fecha del Torneo Anual que se jugará con el sistema de todos contra todos y a dos ruedas. El programa de enfrentamientos que se desarrollarán a partir de las 9 (con 30 y 45 minutos de tolerancia) es el siguiente: en cancha de Jerarquizado, El Tony vs. Opinión Deportiva; en Parque Municipal, Eroplast vs. Bobinados Piri; en Tarapaya, Ima Const vs. Gremio Municipal; en Cara Pintada, Abogado vs. Tapiales Gemela y en Mistol, Casa Olga vs. Ateneo Ejército Argentino, respectivamente. Será el comienzo para un nuevo desafío que tendrán los equipos de la categoría C55 que irán en busca de obtener el segundo título de la presente temporada.