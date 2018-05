Con la mente en la victoria para festejar

11/05/2018 - La Liga Santiagueña de Veteranos marcha “viento en popa” con el Torneo Apertura y mañana los equipos tendrán la posibilidad de seguir sumando puntos para alimentar las esperanza de campeón. Los partidos comenzarán a las 15.30, con 30 minutos de tolerancia, salvo los que se jugarán en la cancha de Los Poros y Gremio Municipal donde arrancarán a las 17. El cronograma de encuentros es el siguiente: en Estrella Roja 1, Barrio 1ro de Mayo vs. Los Fugitivos y Carnicería Daniela vs. Cristian FC (50). En Triángulo Rojo, Triángulo Rojo vs.Cadetería Alsina y Triángulo Rojo vs. Cuarto Pasaje (50). En Santa Rita, Unión vs. Taller Carlos Issi y Santa Rita vs. Despensa Nico (50). En Dos de Abril, Dos de Abril vs. Club Piedritas y Dos de Abril vs. Pablo Vl (50). En Estrella Roja 2, Los Herederos vs. Club Atlético Luján y Estrella Roja vs. Islas Malvinas (50). En Los Poros, Los Por o s v s . P r o f e Ka r e n . E n Cont reras, Loma FC vs . J . F.Ne umá t i c o s . En San Luis, Santa Lucía vs. Centinelas Unidos (50). En San Luis, San Luis vs. Cristian FC y Carnes Marito vs. Unión For Ever (50). En Gremio Municipal, Gremio Judicial vs. Cerrajería José Luis (50).