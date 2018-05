La segunda fase sigue con otra jornada atrapante

11/05/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs hará disputar mañana la segunda fecha de la segunda fase del Apertura 2018 denominado ‘Omar Díaz’. L o s p r ime r o s e n - cuentros arrancarán a las 15 y los del segundo turno, a las 16.30. E n As o c i a c i ó n (Cancha Nº 1), Hotel Savoy vs. Gimnasio Córdoba (C50) y Campeones Del 28 vs. Zanjón (C50). E n As o c i a c i ó n (Cancha Nº 2), Expreso San Nicolás vs. Sitravice- Ipvu (C50) y Saravah vs. Playa 38 (C50). En Club Banc o Pcia., Súper Colón vs. La g . Ma l v i n a s (C50) y Banco Pcia. ‘B’ vs. Unse (C55). E n L o g í s t i c a , Pu e n t e Al s i n a vs . Sa n Carlos (C50) y Villa Hortencia vs. Mis Nietitos (C50). E n S a n I s i d r o (Santa María), Lubricentro vs. San Roque (C55) y Loreto Unidos vs. Amigos Cacho Luna (C50). En De fe n s or e s de Forres, a las 16.30, Rabenar vs. Almi rant e Brown (C50). E n I n ge n i e r o s , a l a s 1 7, T é c n i c o s v s . Maestros (C55). Únicamente el primer par tido tiene una tolerancia de 30 minutos. l