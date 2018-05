11/05/2018 -

A Daniel Angelici le preguntaron por el arquero de River, Franco Armani, y respondió con absoluta sinceridad. "No lo había visto atajar así en Colombia. Si lo hubiera visto atajar allá como ataja acá, habría pagado los cuatro millones de dólares que costó su pase. Es así: está en un muy buen nivel", tiró convencido.

El presidente de Boca habló también de la posibilidad de que sea convocado a la selección nacional para ir al Mundial de Rusia. "El otro día me preguntaron si lo llevaría al Mundial, y yo no soy el técnico pero la verdad es que está en un nivel alto, ¿por qué no lo voy a llevar? No tiene nada que ver dónde juegue. Cuando a vos te gusta el fútbol, y sobre todo cuando hablás de la Selección, tenés que llevar a los mejores", explicó.

El dirigente se refirió además al presente del arquero titular de Boca. "Rossi es muy joven. Hemos hablado con tres arqueros: Marchesín, Andújar y Romero, pero no pudimos. Se cerró el libro de pases e hicimos una apuesta", comentó.

Luego, se refirió al mal momento que atravesó Agustín Rossi. "Va a cometer errores de arquero joven pero va a atener la fortaleza de un arquero de Boca. Le tengo mucha confianza, tiene muchas condiciones y mucho para aprender", concluyó.