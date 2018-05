Daniel Angelici le tiró flores a Guillermo

Fotos ELOGIOS. El presidente de Boca destacó a Guillermo Barros Schelotto como el padre de la criatura y le deseo una larga continuidad en el cargo.

11/05/2018 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, no sólo ratificó ayer en el cargo al director técnico Guillermo Barros Schelotto sino que pidió que siga "por muchos años más", tras lograr el miércoles el bicampeonato en la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

"Es el entrenador que siempre quisimos tener. Me llevo bien. A veces discutimos, pero con respeto. Es un gran profesional y una excelente persona. Ojalá tengamos Guillermo por muchos años más porque eso querrá decir que nos acompañaron los buenos resultados", sostuvo Angelici con TyC Sports.

"Me voy juntar con él y su cuerpo técnico para ver qué jugadores debemos sumar. Pero no vamos a traer jugadores por traer. Serán dos o tres puntuales, en los puestos que necesitemos. Vamos a consensuarlos", agregó el "Tano".

Y siguió: "Buscaremos estos refuerzos más allá de que clasifiquemos o no a los octavos de final de esta Copa Libertadores. Vamos por el tricampeonato", prometió.

"La idea es tener dos o tres opciones en los puestos que busquemos. Porque en caso de que se caiga uno, podemos ir por otro sin perder tiempo", explicó.

De esta manera, el "Tano" descartó la salida del mellizo Guillermo, quien tiene contrato hasta fin de año.

Angelici, en otro tramo de la nota, habló sobre las suspicacias en el fútbol, con miras a la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, donde Boca deberá ganarle a Alianza Lima de Perú, de local, y esperar que Junior de Colombia no venza a Palmeiras (líder de la zona ya clasificado), en Brasil, para avanzar a los octavos de final del certamen.

"No tengo dudas de que Palmeiras va a salir a ganarle a Junior. No creo que un equipo se deje ganar", aseveró.

Contra Holan

Y a la vez le respondió al entrenador de Independiente, Ariel Holan, que puso en duda la honorabilidad del plantel de Boca, de cara a la última fecha de la Superliga, donde Huracán (47), su equipo (46), Racing (45) y Talleres (45) pelearán por las dos plazas a la Libertadores del 2019.

"Las declaraciones de Holan no suman. Si tiene algo que decir o algo por reclamar que lo haga en la AFA o la Superliga, donde tiene representantes de peso de su club", enfatizó.

Angelici, además, sostuvo que tiene "un plantel de jerarquía" y aclaró que Boca "no tiene necesidad" de vender a Cristian Pavón y Lisandro Magallán.

"Estoy muy satisfecho. Demostramos que somos el mejor equipo del fútbol argentino. Nos enfrentamos a todos y les ganamos. Tuvimos un gran segundo semestre del 2017 y un buen primer semestre del 2018", opinó.

No tenemos la necesidad de vender a Pavón y tampoco a Magallán. Ahora el que quiera llevarse a Lisandro, quien no me presionó para que lo venda porque está cómodo en el club, tendrá que hacer una oferta de dos dígitos, por menos", aclaró. Ajax de Holanda hizo una oferta formal de 9 millones de euros por el zaguero central.

Angelici, por último, destacó a Carlos Tévez y deseó por los regresos del delantero Darío Benedetto y el volante Fernando Gago, quienes están prácticamente recuperados de sus lesiones. "Cuando estén recuperados, serán los mejores refuerzos", finalizó.