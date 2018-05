Lawn Tennis y Santiago inician la segunda fase

Fotos ACTIVIDAD. El mejor rugby santiagueño tendrá un fin de semana muy cargado de acción.

11/05/2018 -

La segunda y decisiva fase del Torneo Apertura 2018 de la USR se pondrá en marcha hoy por la noche con los duelos entre Santiago Lawn Tennis y Santiago Rugby por la Zona Campeonato, y se extenderá el sábado y domingo con partidos de zonas Campeonato, Desarrollo, Interior 1 e Interior 2.

En lo que será el inicio de la pelea por el título entre seis equipos (los dos de Lawn Tennis, los dos de Old Lions y los dos de Santiago Rugby), Lawn Tennis B y Santiago Rugby B abrirán el fuego en cancha 2 de los rojiblancos desde las 21, en tanto que desde las 22.30 será el turno de Lawn Tennis A y Santiago Rugby A.

Los del Parque Aguirre intentarán sacar provecho de la localía y tomarse revancha de las victorias conseguidas por Santiago Rugby en la última fecha de la primera fase y que le valieron a los equipos de avenida Costanera clasificarse para la Zona Campeonato. Claro que hoy empieza otra historia y los antecedentes quedarán de lado.

La primera fecha de la Zona Campeonato se cerrará mañana en Avda. Costanera y Pastor Mujica, cuando se midan Old Lions B y Old Lions A, que finalizaron como punteros de cada zona en la primera fase.

Por la Zona Desarrollo, el duelo que aparece como más atractivo es el que sostendrán Añatuya y Olímpico A, dos animadores permanentes de los torneos locales, en tanto que completarán la primera fecha Amigos de Fernández ante Unse y Fernández RC frente a Olímpico B. Mientras tanto por la Zona Interior 1, Dorados recibirá a Las Termas mañana, en tanto que el domingo se jugarán los dos partidos de la Zona Interior 2 entre Sanavirones- Campo Gallo y Tintina- Los Juríes.

Agenda

Zona Campeonato. Viernes: Lawn Tennis B vs. Santiago Rugby B (21.00); Lawn Tennis A vs. Santiago Rugby A (22.30). Sábado: Old Lions B vs. Old Lions A (15.00)

Zona Desarrollo: Sábado: Añatuya RC vs. Olímpico A (15.30), Amigos Fdez vs. Unse (15.00). Domingo: Fernández RC vs. Olímpico B (15.00).

Zona Interior 1: Sábado: Dorados RC vs. Termas (15.00)

Zona Interior 2: Domingo: Tintina RC vs. Juríes RC (15.00) y Sanavirones vs. Campo Gallo (15.00).