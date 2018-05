Montenegro: "El apoyo de la dirigencia fue crucial"

Fotos EQUIPO DE TRABAJO. Javier Montenegro (centro) visitó EL LIBERAL acompañado por su asistente Fabián Daverio y por el preparador físico, Sergio De la Iglesia.

11/05/2018 -

Finalizó la temporada para Independiente BBC y su entrenador, el Prof. Javier Montenegro, se mostró reconfortado por el crecimiento que experimentó su equipo hasta llegar a un quinto juego de playoffs ante Libertad de Sunchales.

"No tuvimos un buen arraque de temporada, pero con el desarrollo del torneo mejoramos muchísimo. Tuvimos que retocar el equipo en un momento y realizamos dos recambios que fueron fundamentales como las llegadas de Palacios y Weigand nos dio ese volumen de juego que el equipo estaba necesitando", comentó Montenegro visita a EL LIBERAL.

"Cuando comenzó la segunda fase y los chicos empezaron a entrar en ritmo de competencia, fuimos tomando una dinámica de equipo, una identidad. Salimos de las últimas posiciones, ganamos los juegos que teníamos que ganar, no dependimos de otros resultados y después empezamos a pelear hacia arriba. Llegamos a un quinto juego con Libertad, que teníamos toda la expectati va de pasar. No tuvimos un buen primer tiempo y eso nos costó la eliminación, más allá que no quisiera entrar en la polémica con los árbitros en el segundo juego", agregó.

Montenegro habló del momento más difícil que debió atravesar junto con su cuerpo técnico. "En un momento estuvimos en una situación crítica antes del receso de diciembre. La comisión, con su presidente Carlos Basualdo, siempre nos dio el apoyo, nos dijo que trabajemos tranquilos, que él confiaba ciegamente en este cuerpo técnico santiagueño. El apoyo de la dirigencia fue crucial. Sabíamos que podíamos salir con trabajo. Lo pudimos sacar a flote. Y al final fue una temporada mejor que la anterior", indicó.

Por su parte, el Prof. Fabián Daverio, asistente técnico, explicó: "La verdad que de una temporada a otra, nosotros vamos evolucionando mucho. El nivel profesional es nuevo para nosotros. El balance es muy positivo porque estuvimos a la altura de las circunstancias. En mi función como asistente es ir progresando día a día porque la tecnología va avanzando y uno tiene que estar preparado para las nuevas herramientas de trabajo que se utilizan para hacer el scouting, que es el estudio de los rivales".

A su turno, De la Iglesia señaló: "El balance es muy positivo. Es nuestra segunda liga y hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias. En mi función es clave tratar de mantener a los jugadores siempre disponibles y en ese aspecto lo hemos cumplido. Hemos llegado bien a los playoffs y lo rescatable es que hay material profesional y trataremos de seguir por este camino".