Ábila le pidió que se preocupara por su equipo

11/05/2018 -

Las declaraciones de Ariel Holan no cayeron del todo bien en el seno futbolero. Ayer, el entrenador del Rojo se remitió a lo que podría acontecer entre Boca y Huracán en la última fecha (su equipo pelea con el Globo por un lugar en la Libertadores 2019) y, desde el flamante campeón, recogieron el guante para contestarle al DT.

"Si no le hubieran hecho un gol en el descuento, hoy no estarían diciendo nada. No sé qué le preocupa a Holan. Tiene que preocuparle Independiente, su equipo, no Boca", disparó Ramón Ábila.

El tema es que al Rojo, que depende de sí mismo, de no ganarle a Unión le sirve que Boca le gane al Globo para tener más chances de clasificar a la Libertadores 2019.

"Hay que ganar, empatar o perder desde la cancha, no sentado en la conferencia de prensa", añadió luego "Wanchope", quien no tuvo reparos en expresar su disconformidad hacia lo pronunciado por el técnico del equipo de Avellaneda (aseguró que "la misma preocupación que tiene Boca con Palmeiras" la tiene él "respecto al partido de ellos contra Huracán").

"Por sentimiento y como amigo y conocido de los chicos que están ahí, quiero que a Huracán siempre le vaya bien. Pero para eso nos van a tener que ganar. Y no va a ser fácil para ninguno de los dos. Huracán es un equipo duro", analizó.