Boca jugará ante el "Globo", mañana a partir de las 11

11/05/2018 -

Boca Juniors, campeón de la primera Superliga Argentina de Fútbol, visitará a Huracán mañana desde las 11 en el estadio Tomás A. Ducó, en el marco de la 27ª y última fecha del certamen, con arbitraje de Fernando Rapallini.

Mañana: 11, Huracán vs- Boca, Rapallini; 13.15 Patronato vs. Banfield, Echavarría; 15.30, Defensa y Justicia vs. Arsenal, Tello; 15.30 Olimpo vs. Talleres, Trucco; 17.45 Unión vs. Independiente, Echenique; 20, Belgrano vs. Temperley, Mastrángelo.

Domingo: 17.45 Godoy Cruz vs. Tigre, Pitana; 20, Vélez vs. Argentinos, Herrera.

Lunes: 19: Racing vs. Colón, Abal; 19, Rosario Central vs. Estudiantes, Baliño; 21.15 River vs. San Lorenzo, Loustau; 21.15 Gimnasia vs. Newell’s, Barraza.