Triunfos de la Fusión y Nicolás en Cadetes

11/05/2018 -

Quimsa y Nicolás Avellaneda celebraron anoche en la categoría Cadetes, en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Capitalina.

La Fusión venció a Juventud 104 a 37, mientras que Nicolás derrotó a Red Star 69 a 57, ambos como visitantes.

En Infantiles, Jorge Newbery hizo pesar localía ante Olímpico por 78 a 59.

Esta noche jugarán: Colón vs. Huracán, en Cadetes (López y Aliaga) y Mayores (Montoya y Herrera); Lawn Tennis vs. Olímpico, en Cadetes (A. DºAnna y Carrillo) y Mayores (Mukdsi y Vasquez); Jorge Newbery vs. Normal Banda, en Infantiles (Nocco y Alcorta).

Femenino

Con el triunfo de Patagonia sobre Independiente, arrancó anoche la segunda ronda de la Copa Upcn de básquet femenino. El equipo de Daniel Nubié ganó en el Parnás 39 a 20, con gran labor de Milagros Cano.