Scocco: "Siempre quiero estar y ser titular"

Hoy 22:25 -

Ignacio Scocco fue una de las figuras en el triunfo de River ante Estudiantes de La Plata y tras el encuentro manifestó sus deseos de volver a estar desde el arranque. “Mentiría si te digo que no quiero ser titular. En cada entrenamiento muestro que quiero estar”, aseguró.

Y cerró: “Siempre me brindé para esta camiseta, que la gente lo reconozca me pone contento y feliz. En ningún momento se me cruzó por la cabeza irme. Quiero quedarme para pelearla en River”.