Independiente va por su pasaje a la Libertadores

Fotos TITULARES. Nicolás Domingo y Juan Sánchez Miño estarán desde el arranque en Independiente, en Santa Fe.

12/05/2018 -

Independiente visita hoy, desde las 17.45, a Unión de Santa Fe en un partido válido por la fecha 27 de la Superliga, en el cual ambos equipos buscarán quedarse con un triunfo ya que lo necesitan para clasificar para las copas internacionales de 2019.

Se presume que será un partido "caliente" en el cual no habrá margen para la especulación debido a que Independiente tiene que sumar los tres puntos para asegurarse el ingreso a la Libertadores 2019 y a Unión el triunfo lo depositaría en la Copa Sudamericana del año próximo, logrando por primera vez el derecho a jugar un certamen internacional.

Independiente (46 unidades) no puede darse el lujo de igualar porque podría ser superado en la clasificación si vencen Talleres (visitará a Olimpo) o Racing (será local ante Colón), tras dejar en el camino dos puntos importantes la fecha pasada cuando Gimnasia le igualó en el descuento en Avellaneda 2 a 2.

Como si no hubiese bastante tensión ante la expectativa de los resultados, el entrenador de Independiente Ariel Holan le agregó más ‘picante’ a la definición al poner en duda ‘las ganas’ que pondrá el equipo suplente de Boca en su visita a Huracán, otros de los implicados en la pelea por clasificar a la Libertadores. No obstante, Independiente, que está jugando la actual Libertadores procurando el pase a octavos de final, complicó su pase a la próxima al perder ante San Lorenzo y Defensa y Justicia, ambos de local, y no tanto por lo que pueda hacer o no el ‘muletto’ de Boca en Parque de los Patricios.

Para hoy Holan no contará con el suspendido zaguero Nicolás Figal y jugaría en su lugar el hispano-

venezolano Fernando Amorebieta

Unión estuvo casi toda la Superliga en zona de clasificación para las copas y en el momento del receso de verano, en diciembre último, estaba en el tercer lugar con ingreso en la Libertadores. En la reanudación del certamen el equipo de Leonardo Madelón bajó su nivel y estuvo en las primeras cinco fechas del 2018 sin obtener un triunfo, merma en el desempeño que lo ubica hoy sufriendo por llegar a su primera experiencia internacional.