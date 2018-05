Jornada con emociones en el Deportivo Coinor

12/05/2018 -

CHOYA, Choya (C) Hoy a las 13 se disputará el capítulo 15 del torneo Municipalidad de Frías que coordina la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Será en Coinor.

El programa: P. La Deseada vs. Icaño; C. Achalco vs. Quirós; C. Tres Hermanos vs. Los Amigos; La Mexicana vs. K. Watito; Veteranos vs. MyM; C. del Plomero vs. D. Choya; Ferroviarios vs. Los Canarios y P. La Suecia vs. Influencia.

Los resultados de la fecha anterior fueron: Quirós 0, Icaño 4; Los Canarios 0, Colonia Achalco 0; D. Choya 0, Kiosco Watito 2; Influencia 1, La Mexicana 3; Panificadora La Suecia 1, C. Tres Hermanos 5; Ferroviarios 3, P. La Deseada 2; Los Veteranos 2, La Casa del Plomero 0 y MyM Deportes 1, Los Amigos 4.