Carlos Basualdo y un importante anuncio: "El 10 de junio tenemos que inaugurar el estadio"

12/05/2018 -

El presidente de Independiente BBC, Carlos Basualdo, esbozó un balance positivo en lo deportivo e institucional y anunció que el próximo 10 de junio se realizará la inauguración del estadio.

"Queríamos tener nuestro estadio y estamos a punto de concluir ese sueño tan preciado para hinchas y dirigentes de Independiente. Y en lo deportivo hemos llegado bastante lejos. Si bien hemos estado a un minuto a ir a jugar al descenso, terminamos en cuartos de final jugando con el mejor de liga y de igual a igual", opinó el dirigente santiagueño.

Consultado por los plazos de finalización de las obras, comentó: "En junio tenemos que inaugurar el estadio. Esa es la idea de nosotros. Lo más importante del estadio va a estar para junio. Creemos que el 10 de junio sería la fecha estipulada".

Basualdo habló además de la situación económica del club. "Hay dos torneos: el deportivo y el dirigencial, donde entra lo que es la parte económica. Los clubes tenemos que tener nuestras economías equilibradas, no hacer locuras y no cometer errores. Yo este año he tratado de cometer la menor cantidad de errores posibles para no hipotecarlo al club e Independiente es un club que está creciendo. Tenemos que crear un gigante con pies sólidos", indicó.

Por último, destacó la importancia de haber presentado la libre deuda. "Eso nos deja tranquilos para salir al mercado. Nosotros ofrecemos lo que podemos pagar y eso hace a un compromiso dirigencial. Lo más importante es que nos tomen en serio como dirigentes", concluyó.