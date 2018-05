Continúa la décima fecha de las divisiones formativas

12/05/2018 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy varios partidos de la décima fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora para divisiones formativas.

De la programación se destaca el partido de Preinfantiles entre Olímpico e Independiente, en duelo de invictos.

La programación es la siguiente: desde las 10, Lawn Tennis vs. Villa Mercedes, en Mini y Premini; Coronel Borges vs. Belgrano, en Mini y Premini; Sportivo Colón vs. Pozo Hondo, en Preinfantiles, Mini y Premini; Red Star vs. Sportivo Loreto, en Preinfantiles y Mini; desde las 14, Quimsa vs. Juventud, en Preinfantiles, Mini y Premini; desde las 15, Olímpico vs. Independiente, en Preinfantiles, Premini y Mini.

El lunes se completará la fecha con el partido entre Tiro Federal y Normal Banda, en Preinfantiles y Mini, desde las 19.30 y 20.30, respectivamente. Suárez vs. Atamisqui y Fernández vs. Huracán fueron suspendidos por nota.