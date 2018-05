Está prácticamente clasificado

12/05/2018 -

La victoria ante Estudiantes dejó muy cerca a River de la Sudamericana 2019. Todavía no se aseguró la clasificación. Pero, a falta de una fecha para el final de la Superliga, quedó muy cerca al haber escalado al octavo lugar de la tabla con 42 puntos... Y luego después deberá esperar para ver si llega a la próxima Libertadores.

Las chances para entrar a la Sudamericana (entran seis equipos, del 6º al 11º puesto).

River recibirá a San Lorenzo el lunes a las 21.15. Y podrá terminar la Superliga con una alegría. Si River gana, se clasificará directamente con 45 puntos.

Si River empata, sumará 43 puntos y quedará prácticamente adentro. Es que deberían ganar en la 27ª fecha Defensa y Justicia (vs. Arsenal), Unión (vs. Independiente, por más de un gol), Argentinos (vs. Vélez, por más de cinco goles) y Belgrano (vs. Temperley, por más de ocho goles).

Si pierde, sólo quedará afuera si se da esta serie de resultados: tienen que ganar Defensa, Unión, Argentinos y Belgrano. Si cualquiera de estos equipos empata, River clasificará directamente aun perdiendo ante el Ciclón.