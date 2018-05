Hamburgo Compañía de Seguros entregó un auto 0 km a una cliente cumplidora

Fotos ENTREGA. Gran felicidad manifestó la ganadora al recibir su premio en la tarde de ayer.

12/05/2018 -

En la sede central de Hamburgo Compañía de Seguros se realizó la entrega del auto 0km al ganador del sorteo correspondiente a marzo. Esta vez la afortunada que se llevó el auto fue Carina Daniela Gómez San Pablo, empleada del Gobierno de la Provincia.

El sorteo se efectuó el 4 de abril y ayer, la feliz ganadora recibió su premio de manos de referentes de la empresa.

Feliz por su suerte, Carina recibió su nuevo automóvil ayer de manos del Lic. Fernando Rojo, en representación de la empresa. En tanto que supervisó la entrega la escribana María del Carmen Venega de Karam.

La flamante ganadora estuvo acompañada por su familia, con la que compartirá los viajes de ahora en adelante.

Según indicaron desde la casa central de Hamburgo, Carina tiene un seguro de sepelio.

"Estoy muy emocionada y feliz con mi suerte. Es la primera vez que gano algo tan importante y por eso quiero agradecer a Hamburgo. Cuando me contaron que había ganado pensaba que era una broma hasta que después me confirmaron. Todavía no lo puedo creer", contó Carina durante la entrega.

Asimismo contó que el auto le servirá para devolverle algo de todo lo que Francisco, su padre hizo por ella.

"Andaba en moto o en bicicleta y yo no quería, así que este auto será para él", contó emocionada la mujer.

Regalo

Como es habitual, Hamburgo Compañía de Seguros da la posibilidad a cada ganador de elegir una escuela para repartir a todo el alumnado, mochilas de la institución. En este caso, Carina eligió la Escuela Nº 1243 Virgen del Carmen, del barrio Villa del Carmen, de la ciudad capital.