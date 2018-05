Maite, la peregrina más pequeña que sueña con tocar la imagen

12/05/2018 -

Maite Ibarra es el motor de todos los peregrinos. Tiene 4 años y es la que impulsa a todo el grupo a no detener la marcha. Este año, por una devoción hereditaria pidió a su familia formar parte de la peregrinación y es así como está recorriendo a pie gran parte de esta marcha. "Sueña con tocar la imagen", cuentan los del grupo. Y para sorpresa de todos "viene de 10. No se cansa nunca. Es nuestro ejemplo, nuestra motivación", dicen entre el orgullo y la emoción. No hay nada que la detenga: Maite también cumplirá su sueño.