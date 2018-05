La "lengua karateca" de Moria atacó a "Pampita" Ardohaín

12/05/2018 -

Moria Casán opinó, sin filtro, sobre su ex compañera del jurado del "Bailando", Carolina "Pampita" Ardohaín y su ciclo "Pampita Online". Moria destacó: "Lo poco que vi me pareció un programa distinto al que tenía en el cable. Yo creo que cuando algo es un éxito no hay que modificarlo, si le iba bien así había que pasarlo exacto sin agregar gente. Me parece que le quedó grande el formato y la pantalla de Telefé. Le falta cintura y todas tienen que cambiar un poco la voz de nena que les sigue saliendo casi a los 40".