"El personaje que hago en ‘Derechas’ admira profundamente a Eva Perón"

12/05/2018 -

¿Soñó con interpretar a Eva Perón o algunas mujeres destacadas de la Argentina o el mundo?

Me encanta, por supuesto, encarnar a las heroínas del mundo como personajes como Eva u otras mujeres que han sido importantes dentro de la historia de la política o de la cultura en general. Eso me fascina, pero también es una gran responsabilidad. En el caso del personaje que hago en "Derechas", es una mujer que admira profundamente a Eva Perón y a todas las mujeres que tienen poder. Me encantan los personajes difíciles, demandantes. En el teatro, yo compuse a la esposa de don Arturo Illia ("Illia: ¿Quién va a pagar todo esto?). Para hacer a la esposa de Illia, Miguel Romano (estilista) me cambió mi color de pelo rubio y me lo puso oscurísimo. Y fue interesante hacer este personaje. A mí me encantan los personajes que son controversiales. Me gustan los personajes que no tengan nada que ver conmigo, de alguna manera, yo que estuve haciendo tantas novelas.