Cristina Alberó: "Disfruté mucho de Las Termas"

12/05/2018 -

"Para hacer rehabilitación, por un accidente que tuve en la calle, vine a Las Termas. Es una ciudad hermosa. Disfruté mucho de los atractivos que tiene, de la calidez de la gente y de la paz que se respira".

Quien se expresó de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, es Cristina Alberó, actriz que se destacó por sus trabajos en telenovelas, "Trampa para un soñador" y "Quiero gritar tu nombre", entre otros, y por su trabajo en teatro y cine.

¿Vino a descansar a Las Termas o a planificar futuros trabajos?

Me estoy recuperando de un accidente que tuve en la calle. Me caí y es por eso que me pusieron un yeso. Para hacer rehabilitación fue que viajé a Las Termas donde disfruté de una hermosa ciudad de Santiago del Estero a la que supe venir en otros tiempos. A mí me conminó José María Muscari para que hiciera "Derechas". Cuando me llamó, yo tenía un yeso puesto desde el tobillo hasta la ingle. Como yo tengo una gran confianza en Muscari, no tuve más remedio que decirle que sí. Mi proyecto es terminar de recuperarme. Muscari es un tipo creativo y siempre me está llamando cuando realiza obras teatrales.

¿Cuán demandantes son los personajes que le asignó Muscari tanto en "La Casa de Bernarda Alba", "Casa Valentina" y ahora "Derechas"?

Tremendos, son tremendos. Lo bueno es que él me llama para hacer cosas bien diferentes. En "La Casa de Bernarda Alba" me tocó hacer "La Poncia", un personaje que tiene más matices, una mujer que pasa por todos los estados de ánimo. Un personaje maravilloso que toda actriz quiere hacer. En "Casa Valentina" compuse a una mujer casada con un hombre al que le gusta cada tanto juntarse con otros hombres y vestirse de mujeres. Ahí trabajé el amor incondicional hacia la pareja con todo lo que eso implica y sin buscarle vueltas a su personalidad. Soy una mujer que se casó con Renzo y que cuando se viste de mujer es Valentina.

¿El de "Derechas" también tiene matices?

En cuanto a "Derechas", no puedo contar mucho sobre mi personaje Es una obra donde hay cinco madres con cinco hijas y cada una representa algo que tiene que ver con una estructura de la sociedad. En mi caso, yo soy la autoridad. Es un personaje totalmente diferente a todos los que hice. Ningún personaje tiene nada que ver con el otro. Lorca ("La Casa de Bernarda Alba") habla de la represión. Rita, el de "Casa Valentina", habla del amor en la aceptación de lo que es el otro. En "Derechas" soy la autoridad. Lo que más me gusta es hacer personajes en donde pueda bucear para encontrar algo totalmente distinto.

¿Qué representa trabajar, en "Derechas", con actrices como Calu Rivero, Edda Bustamante, Mimí Pons, Katja Alemann, Carolina Papaleo, Juana Repetto y Emilia Mazer?

Calu es un encanto. Nosotras habíamos trabajado en ‘Se dice amor’, la novela en donde ella tuvo conflictos, problemas. Me va a encantar verla para poder hablar sobre eso. Es una chica encantadora. Y este va a ser su debut en el teatro. Con Edda trabajamos en "La Casa de Bernarda Alba". Con Emilia, en la serie televisiva "Historias de identidad. Son todas profesionales de primera y, seguramente, lo vamos a pasar superbien en estas "Derechas" que se estrenará el 17 de mayo, al mediodía, mientras que los lunes tendrá una versión nocturna.