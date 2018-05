El músico bahiense aseguró que le "gustan mucho los discos en vivo"

12/05/2018 -

Con el repertorio, ¿cuánto metiste del Abel más folclórico y cuánto del más nuevo?

En este disco folclórico creo que no hay nada, salvo "Sueño Dorado" y "Cactus". Hay mucho de "Once" en su versión en vivo y de las cosas que veníamos haciendo que estaban en "Único", hay mucha cosa reversionada también. Estoy muy emocionado por hacer el concierto de esta gira, porque lo que pasó es que la emoción de tocar en River nos llevó artística y musicalmente a encarar los arreglos desde una reversión, de alguna forma. Tengo ganas de tocar lo que resultó de River. De hecho, lo hice en el verano y fue muy emocionante. Además, estoy trabajando en un disco nuevo. A mí me gustan mucho los discos en vivos, pero en el caso de "Único" quería tener mi primer disco en vivo y en este caso era más registrar lo de River y compartirlo.