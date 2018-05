A la hora de elegir, dijo que siempre la tuvo clara

12/05/2018 -

¿Qué escuchas?

Yo trabajo con Ismael Guijarro, que es el productor de Rozalén, con quien somos muy amigos y hay una cosa en su concepción musical que a mí me interesa mucho. Él es un tipo de la corriente de la famosa música del mundo. Entonces, él toma una canción escrita con determinada estética, ponele una canción pop, y el tipo en ese momento está copado con los sonidos orientales y agarra la canción y la mezcla en una olla de esos sonidos.

¿El productor te puede ayudar a hacer un disco de pop o de folclore latino?

Siempre lo tuve claro yo, pero ahora estoy queriendo hacer el ejercicio de no plantearlo yo, quiero que alguien más me diga cuál sería el próximo paso estético y artístico que haría en mi carrera, solo por la curiosidad de saber qué está viendo alguien más fuera de mí y no hacer las cosas siempre desde mí.