Abel Pintos lanza "La Familia Festeja Fuerte"

12/05/2018 -

El cantautor Abel Pintos, uno de los artistas más vendedores de la industria musical argentina, y quien lanzará en junio "La familia festeja fuerte" que incluye un disco doble en vivo, un libro único de fotos y un DVD, dijo que se encuentra cómodo "en el desencuentro de géneros musicales" para componer y elegir su repertorio.

¿Por qué el nombre tan familiero de su nuevo trabajo?

En los conciertos le dije al público que una de las cosas que más me emocionaba era que sentía que nos habíamos ganado el derecho de llamarnos de esa forma tan abarcativa, cercana y sensible. Pasaron muchos años y siento que el público me conoce muy bien, hago un concierto en River para 45 mil personas y veo muchas caras que las conozco perfectamente. Entonces, me pareció que este disco tenía que reflejar eso. Es tan simple, sencillo y concreto como el hecho de que la familia en cada concierto hace un festejo y el fuerte tiene que ver con una cuestión dialéctica.

En el rock hubo un debate muy grande sobre la participación del público y el rol que debe ocupar.

No me lo planteo, la verdad. Disfruto mucho de la libertad que el público me da a mí para crear, entonces disfruto también que el público tenga la libertad para disfrutar. Nunca tuve que pedir por redes que no llevaran espuma y papel picado porque podía ser problema para un teatro, no lo traían y punto. Yo disfruto mucho de un público que es muy familiar y que tiene ese concepto de que hay que cuidar el lugar y entre sí, y se da de manera natural. Las banderas las van manejando ellos también.

¿En que estilo te gustaría incursionar?

Me gusta la música, punto. No soy bueno para las etiquetas, justamente porque después pronuncio un supuesto género y al de en frente le pareció otra cosa y eso me encanta que pase. Eso es lo que es la música, ¿viste? "Amor Ausente" es una vidala y la escuchás con el audio de Eruca y sigue siendo una vidala se supone, y sin embargo es de las canciones más rockeras que he escuchado en mi vida. Ese desencuentro de los géneros es el que a mí me provoca la sensación de que no sé destacar la música por los géneros.

¿Cómo es estar metido en la vida o ser banda de sonido de episodios de la vida de la gente y a la vez sentir que haya alguna distorsión y alguien se sienta con cuestión de meterse en tu vida?

La verdad, no me pasa de sentirme de esa manera. Las opiniones son opiniones y van a estar siempre ahí, y por suerte hay libertad de opinión.