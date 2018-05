El deseo de Sol Pérez es estar con Fede Bal en el "Bailando por un sueño 2018"

12/05/2018 -

Sol Pérez expresó sus ganas de participar del "Bailando por un sueño 2018" y además dijo que le gustaría poder estar con su compañero de Magnífica, Fede Bal. En el programa de Fabián Doman, se realizó una encuesta para que el público decida qué personajes les gustaría que participen en el "Bailando". Los primeros nombres que salieron a la luz fue el de Sol Pérez y el de Fede Bal.

"Me encantaría bailar con Fede. El tema es que Fede al lado mío es Piquín", aseguró la mediática. Y agregó: "Ahora que vamos a estar juntos en Magnífica, lo estuvimos hablando. Le pregunté si él tenía ganas de ir, así que igual lo tienen que hablar con Fede Hope, pero de mi parte obvio me encantaría. Creo que estaría bárbaro y sería una gran pareja".

Sin embargo, la pareja de Laurita Fernández no dijo lo mismo. Opinó que él ya tuvo su paso por la pista más famosa y que es mejor que dé un paso al costado. "Me encanta que la gente me quiera ver en el ‘Bailando’, pero yo siento que llegué a un techo, yo no sé mucho más qué hacer y hay que darle el pase a gente nueva. Además estoy con otros proyectos importantes", comentó Fede.