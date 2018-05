Fotos Denuncian a profesor de la UNT por machista: "Las mujeres no estudian porque no razonan"

Hoy 07:39 -

Estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) denunciaron a un profesor que dijo que "las mujeres no pueden estudiar porque no razonan".

Uno de los estudiantes grabó al docente y el audio se viralizó, tras lo cual las autoridades de la casa de estudios tomaron cartas en el asunto. Entre otras cosas se lo escucha decir que "las mujeres tienen cuatro neuronas, una para cada hornalla; es un ente como un lavarropa".

De acuerdo con lo que informa La Gaceta, el profesor fue denunciado por acoso, malos tratos y falta de respeto a las mujeres. “Hace un tiempo se aprobó un protocolo contra la violencia hacia la mujer para que todos las alumnas puedan denunciar estas acciones", declaró la secretaria académica de la UNT, Marta Juárez de Tuzza.

"Tenemos que animar a los estudiantes a que acerquen y cuenten para que nosotros tomemos cartas en el asunto”, agregó la funcionaria quien recordó que “estas ‘bromas’, que antes estaban naturalizadas, hoy se las toman muy en serio".

"Mientras se investiga este hecho, al docente se lo separará momentáneamente hasta que se compruebe la verdad. Lo que buscamos es que no haya ninguna discriminación de este tipo", reveló Tuzza quién también dio su perspectiva como mujer.

"Me parece terrible si este profesor dijo eso. Con mucha honra me he ganado el lugar donde estoy y no es porque me falten neuronas", declaró

Mientras tanto los estudiantes anunciaron que el martes harán un "ruidazo" a las 12:30 en el mástil de la Facultad de Odontología. La idea es llevar carteles denunciando los abusos, acosos, discriminación y homofobia que se ven en la casa de altos estudios.