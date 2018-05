Gago, furioso con el árbitro: "Nos dice que somos malos"

Fotos Fernando Gago.

El partido entre Boca y Huracán tuvo un fuerte cruce en el campo de juego que llamó la atención de todos: el mediocampista Fernando Gago acusó al árbitro Fernando Rapallini de faltarles el respeto.

Furioso, "Pintita" se acercó a Guillermo y le dijo: "Nos está boludeando. Nos dice que somos malos". A lo lejos, se habían podido ver sus señas, diciendo que el árbitro le hablaba.

Tras el partido, ya con el empate 3-3, el mediocampista de Boca se expresó: "No soy de hablar mucho de los árbitros, pero sí cuando hay una falta de respeto. Creo que le faltó el respeto a dos compañeros míos, fue soberbio".

"No me gusto y le dije que iba a hacer lo posible para que esto no pase. Las faltas de respeto no las voy a tolerar. Voy a ver cómo hacer para que la Superliga se entere de esto", agregó.