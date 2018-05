FÚNEBRES | 13 de Mayo de 2018

Hoy 20:57 - FALLECIMIENTOS





- Mirna Luz Aurora Ybáñez

- Néstor Gabriel Sánchez

- Susana Mercedes Navarro (Dpto. Silípica)

- Paula Alejandra Ordóñez de Fábrega

- Carmen Gladis Corbalán (Fernández)

- Norma Angélica Argañaraz

- Ada Estela Salto

Sepelios Participaciones

ARGAÑARÁS, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/18|. Sus hijos Bibiana, Luis Fernando, sus herm. María Inés, Aida, sobrinos Carolina, luisina, Carlos, miranda, Mara, nieta Alejandrina part. su fallec. y sus restos serán inhum en el cem. el Descanso a las 17 hs. Casa de duelo s.v. 1 P.L. Gallo. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ARGAÑARÁS, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/18|. Que descanses en paz. Siempre estarás en nuestro corazones. Sus hermanas Maria Ines y Aida Argañaras, sobrinos Carolina, Luciana y Carlitos Miranda Maza y Carlos Miranda Maza. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados en el cementerio El Descanso hoy a las 17.

CURA, MARINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Sus primos Blanca Nuno de Figueroa y Tomy Figueroa y flia. participan su fallecimiento con inmenso dolor y acompañamos a toda su flia.

CURA, MARINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Nadie muere para siempre, si vives en el corazón de las personas que te aman. Sus sobrinos Chiny, Rubén, Pichón y Peladin Cura, participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

CURA, MARINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. "Que tu alma sea recibida en la morada del Señor". Azar Héctor Felipe, CPN. Sara Llugdar y sus hijos Lic. Emili Azar, CPN. Héctor Felipe Azar y CPN. Sara Yanina Azar participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ ESTEVE, RAÚL ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció en Tandil-Bs.As. el 9/5/18|. Zunilde Pinto de Fonzo junto a sus hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus amigos Pedro, Elda y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima hermana Irma Espeche de Paz, sus hijos Anibal, Cecilia y María del Carmen, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos cristiana resignación a sus hijas y a sus respectivas familia.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Luis Parra, Ana María Agüero de Parra, sus hijos Fernanda, Anita, Martín y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Daniela Machao y Daniel Cremaschi e hijas acompañan a su familia, especialmente a su hija Susana y a sus nietas Cecilia y Laura, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Juan Carlos Cremaschi y su esposa Silvia Varas acompañan a sus hijos Susana y Bochin en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Participan con dolor Willi Ávido, María José Filippa , Augusto y Virginia.

DOMÍNGUEZ, NELLY TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. Rosario de Peña participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

NELLEM, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Carmen y Yiyi Martinetti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida tía Blanca y familia en tan aciago momento. Ruegan una oración en su memoria.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Su esposo Mario Fábrega, sus hijos Anabella, Lucas, Cintia, Florencia, hijos pol. y nietos partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. La Asociación Civil "Danzas Causany" (Bailando Vivo), despiden con dolor a la Profe Ale con quien aprendimos a disfrutar de la Danza y compartimos momentos de alegría. Acompañan a su flia. e imploran la Misericordia de Dios para su descanso eterno. Te recordaremos con cariño Ale. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Marta Robert, Carina Perren y flia., participamos con dolor el fallecimiento de nuestra amiga Ale. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. La Academia "Yanasus Danzaspa" participa con profunda pena el fallecimiento de nuestra profesora Alejandra Ordoñez. Acompañamos a su flia. en su dolor, rogamos por ella y elevamos oraciones en su memoria. "Que nuestra tristeza se haga música para que dances entre ángeles. Mi santiagueña querida".

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Tras años de sufrimiento, su cuerpo se resignó, y en silencio, como fue ella, su alma entregó al Señor. "Tus amigas Mosqueteras" te despiden con tristeza y dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición, participa el fallecimiento de su querida profesora del taller de folclore Ale y ruega oraciones en su memoria,

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Con gran tristeza te despedimos Profe. amiga. Tus amigos Reina y Gringo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Ing. Néstor Machado y Equipo de prestaciones Sociales PAMI, participan el fallecimiento de la profesora Ale Ordoñez y acompañan en su dolor a toda la flia.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Con gran tristeza despedimos a nuestra amiga y gran compañera de la colonia de vacaciones de adultos mayores; Humberto, Marcela, Maximiliano, Mariela, Jairo, Patricia, Ruben, Sandra, René, Silvian, Diego, Carolina, Marcelo, Aldana, Diego y Rosi. Que brille para ella la luz eterna.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. "Señor que tus brazos acaricien su alma y envuelvas su corazón en luz". Tus compañeras del Centro Joaquina de Vedruna, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Amigas y ex compañeras de la promo/61 de la Esc. Normal M. Belgrano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Esther, su prima Sarita y demas fliares. ante irreparable perdida.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Cristina, Jorge Dargoltz y flia, acompañan a la familia.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla despiden con tristeza al amigo de toda una vida y acompañan a Pichona, Juani, Pauli y Esther a transitar tanto dolor.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Pablo César, María Silvia y Jerónimo Vignau con sus respectivas familias acompañan con tristeza a Pichona, Juan y Paula por el fallecimiento de Aarón. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Querida Pichona, hijos, nietos y Esther: los acompaño de todo corazón que está transido de dolor por la partida de mi querido amigo. Tuvimos la suerte de vivir casi 50 años con la placita de por medio y el arco de cariño que unía a todo el vecindario del pasaje y la Perú. En medio de la intensa pena que sienten, no olviden la felicidad que tuvieron. Los acompaño sabiendo que Aarón ha dejado de sufrir. Mis oraciones y bendiciones para todos ustedes. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Luis Alberto Rezola, Patricia Passarell y familia lamentan profundamente su fallecimiento.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Tus amigos J. Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achaval, hijos y nieta, nos unimos al dolor de tu partida. Pichona y tus hijos, Esthercita los más sentidos. Que nuestro Señor Jesús te tenga en su Gloria.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Rosita Dargoltz de Mondschein y flia. acompaña a Pichona, Paula, Juan y toda su familia en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Carmen Corvalán Olivera de Avila y sus hijos Orlando Nicolás y Daniel Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida Amiga Pichona, a Juan y Paulita en este momento de dolor ante la irreparable pérdida del querido amigo Aarón.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Elena Irene Martínez, Alejandro Constantinidis y Arq. Constantino Constantinidis y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido y apreciado amigo Aarón. Nuestras condolencias a toda la familia con respeto a Pichona. Que descanse en paz.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Querido gordo, hemos recibido de vos el mejor regalo que has podido dar, que es el ser una buena persona y tan valiosa, porque nos diste con el alma, te queremos siempre Cacho Jorge, Graciela Bau e hijos y sus respectivas familias.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Marta G. Tagliavini y familia acompañan a Pichona, Paula y demás familiares por la pérdida del estimado Aarón con mucho cariño, ruegan oraciones en su memoria.

PARNÁS, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/14|. Hugo Camiletti, Maitiz Montiel y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALOMÓN, JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Jashy: tu inesperada partida hacia la casa del Señor, nos dejó totalmente sumidos en la tristeza y el dolor. Sus hermanos Victoria, Rolanda, Adivi, Jorge, María Marta, sus sobrinos y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SALOMÓN, JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. no sabes cuánto dolor me causó la noticia de tu desaparición física. Que el Señor Jesús te tenga a su lado como yo en el corazón. Su prima hermana Traya participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Jorge Berraondo, Norma Salomón, sus hijos y sus respectivas familias lamentan profundamente la partida de nuestra querida Jashi. Descansa en paz.

SALTO, ADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Sus hijos Ada, Juan, Fabiana, hijos pol. Omar, Ana, Silvio, nietos Gabriel, Bruno, Carlos, Leo, Nacho, Sofia, nieto pol. Carolina, bisnietos Leon, Helena y demás familiares partuic. su fallec. Sus restos fueron sepultados en cem. Pque. El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

SÁNCHEZ, NÉSTOR GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Su madre Angélica Sánchez, sus hermanas Lucía, Eugenia, Mónica, H pol. Alejandro, Richard y Federico, sus tíos Nestor, Lucas y Ema, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

YBÁÑEZ, MIRNA LUZ AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Sus hijos Lili, Linda, Gustavo, Sergio, Ramon, Juan, Mirta, Paula, Maria, Ana, Carina, Pamela, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11:30 hs en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

YBÁÑEZ. MIRNA LUZ AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Sus hermanos Próspero (a), Ana (a), Olivia, Antenor, Juan y Clara, sus sobrinos Anahí y Papuso, José Ramón y sus familias participan su fallecimiento. Sus restos son velados en La Plata 162 y serán sepultados en el cementerio Parque El Descanso, el día domingo 13 a las 11.30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

BELTRÁN CHARY, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Sus sobrinos Karina, Cristian, Natalia, Tania, Fernando y José invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica al cumplirse un año de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, JOSÉ LEÓNIDAS. Dr (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Su familia y allegados del alma están íntimamente agradecidos al Sanatorio que los asistió, al colegio de Abogados, a la Mutual del IOSEP, a la Legión de María y hermanos de la Parroquia Sgdo. Corazón de Jesús, a la Promoción 1969 del Colegio de Belén de su hermana Emma, a la familia Navarrete, a los vecinos, amigos y demás familiares por haberlo acompañado en tan difícil circunstancia e invitan a la misa el último día del novenario de misas a realizarse el lunes 14 del mes en curso, en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús (Colón (S) 161), celebración por el entero descanso de su alma a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su querida memoria.

GUTIÉRREZ DE PAPPALARDO, ZOILA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/14|. Madre querida: "vivirás siempre en nuestros corazones". Con tu alegría, fortaleza y valentía. Que el Señor te dé el descanso eterno". Sus hijos Ana María, Juan José, Graciela del Valle; hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón, al cumplirse cuatro años de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LISSI, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/06|. Papi te extrañamos. Tu recuerdo con nosotros y tu amor. Tu esposa Norma, tus hijos Verónica, Juan Pablo, Alejandra, María Belén y Elizabeth y tus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs en catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de su partida.

PAZ LEGUIZAMÓN, MARíA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Su esposo, hijos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento para rogar por su eterno descanso, hoy a las 20 en la capilla del Pilar del barrio Autonomía. Piden oraciones en su querida memoria.

SOSA, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/16|. Su esposa Isabel Arjona, sus hijos Susana, Héctor y Fernando, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy domingo a las 19 hs en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

La Banda

Sepelios Participaciones

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Sus sobrinos Susi, Miky, Pedrín, Jorge y Zonia Méndez y cada una de sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. "La vida de los que en ti creemos Señor no termina, se transforma; y el deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el Cielo". Sus tíos Elisa Agüero, Carlos Banegas, sus primos Elisa, Cristina y Nora y flia. participan con dolor su fallecimiento.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Amado primo estarás siempre en nuestro corazón. Sus primos Martha García, Ito Focaraccio, Macarena y Santiago. El gozo eterno para tu alma en la vida Celestial.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. "El señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Su prima hermana Myriam Santa Cruz y sus hijas Myrita, Mariela, Poly y Dany.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Con profundo dolor por su partida al Reino Celestial participa su fallecimiento. Su tío Nono que te ama con su corazón.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Sus primos que te aman Mónica, Ruly, Flor y Belén participan con profundo dolor su fallecimiento.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Tantos recuerdo hacen desvanecer las palabras, quiero gritar pero el grito me queda adentro. Siempre estarás con nosotros en lo más profundo de nuestros corazones. Su primo Pedro García y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Papilo amado: No creo que haya existido un padre más dulce que vos. El mejor de los abuelos. Sé que nos va a ser inmensamente difícil seguir adelante... nos faltas vos. En la sonrisa de tu nieta vas a vivir siempre. Te prometo que ella va a sonreír. Ruego a nuestra Virgen Madre de Huachana que te dé el cobijo que tu corazón necesita y a nosotros nos brinde paz. Descansa en paz papi, Pocho también te espera. Te amamos siempre. Belén.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus compañeras de trabajo sección gestión de cobro; Ana Brescia, Patricia Hoyos, Teresita Goite y Andrea Juarez, acompañan a sus familiares en este difícil momento y elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Sus amigos de siempre y ex vecinos del B° 9 de Julio de Fernández Elena U/liana de Martínez y sus hijos Hugo, Mónica y Emma despiden a "Cachito" con infinita tristeza e inmenso dolor, Ruegan a Dios misericordia para su descanso en paz y envié a su madre María y hermanos Víctor, Marta y Teresa cristiana resignación.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Ricardo Ramendo y sus hijos Richard Ramendo y flia; Lucía Ramendo; Olga Ramendo y flia. y Pablo Ramendo acompañan en la oración a su familia en este momento de tan grande dolor. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma en la paz de la misericordia infinita del Padre.

MOYA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos hermanos Nilda Salvatierra y flia.; Armando Z. Salvatierra y flia., Mirta H. de Salvatierra y flia. participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor. Se ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

CÓRDOBA VDA. DE CORVALÁN, YOLANDA NOEMÍ (Yoly) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/14|. Mamita querida, que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus hijas Sandra y Carolina, sus hijos políticos Adrián y Damián, sus nietos Abril, Sofía, María Pía y Franco invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 4 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Interior

CORBALÁN, CARMEN GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/18|. Sus hijos Carmen, Roberto; hijos políticos Andrea y Omar; nietas Ludmila y Luisina y demás flias. Sus restos serán inhum. hoy a las 9 en el cementerio Cristo Redentor de Fernández Cob. IOSEP SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. 4219787.

CORBALÁN, CARMEN GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/18|. Su hermana política Gladys Gómez, sus hijos Víctor Javier Nuno y Familia, Gerardo David Nuno y Elsa Farías, acompañan con profundo dolor a sus hijos Carmen y Roberto. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, CARMEN GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/18|. Su prima Olga Verón de Sterling, sus sobrinos Oscar y Olga, sus primos políticos Magui Pappalardo, y Dr. Ramón Satuf, sobrinos José, Luciana y Camelia Ester participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan, oraciones en su memoria por la pronta resignación de sus seres queridos.

CORBALÁN, CARMEN GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/18|. "Señor Jesús tu eres el pan de la vida, quiero ir hacia ti Señor y contemplar tu rostro". La comunidad educativa de la Escuela N° 814 Paula A. de Semiento, personal directivo, docentes y de maestranza participan el fallecimiento de la madre de la docente de la casa Carmen Díaz. Ruegan una oración en su memoria.

CORBALÁN, CARMEN GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/18|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 404, Jardín Anexo Nº 721 y Asociación Cooperadora participan el fallecimiento de la Sra. madre del director, Roberto Corbalán. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/18|. Sus hijos Ezequiel, Johana, si mamá Isabel Campos, hnos. Cone, Carlos, Fani, Lore, Cecilia, Nano, hnos. políticos, nietos Paco, Tais y demás familiares sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio El Simbol (Dpto. Silípica) SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

Invitación a Misa

ANRÍQUEZ, RAÚL HERMEREGILDO (Rauli) Falleció el 4/5/18|. Hoy hace 9 días que cerraste tus ojos para siempre y dejaste un gran dolor en tu familia; hermano que descanses en paz. Marta Anriquez tu cuñado Antonio Sequeira y su sobrina Nancy invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs.