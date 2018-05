¿Hay más espacio para hacer circular la producción literaria?

Hoy 21:12 -

-Andrés Navarro: Hay más espacios en Santiago, pero no dejan de ser pocos. Igualmente hay un movimiento que apuesta a generar más cosas, quizás más notorio desde el 2008 hasta esta parte. Se trata de espacios que, aunque algunos hayan desaparecido, dan cuenta que hay una dinámica diferente en Santiago.

-Mario Lavaisse: Algo definitivamente ha cambiado. Recuerdo hace unos años, no sabría decir con precisión cuándo fue, el café literario Marcos Vizoso (sobre calle 9 de Julio) que vino a querer alojar a las movidas que hasta entonces se hacía en Los Cabezones y en no muchos lugares más. Lo que quería decir es que tal vez no prosperó aquel café literario Marcos Vizoso porque Santiago no estaba listo. Tal vez ahora tampoco lo esté pero que existan empredimientos culturales gestionados de forma empresarial quiere decir que algo sí se puede hacer. El gran ejemplo de esto es Bellas Alas, que si no me equivoco existe desde 2013, luego Sixto, que nació en 2016, emprendimientos éstos que le dan sostén (no sólo físico) a toda una movida que hace años que se viene gestando. No quiero dejar de mencionar al bar Delfina, que también es el lugar de lo alternativo hace bastante tiempo.

-Hay quienes buscan comparar a los nuevos poetas con los más tradicionales o “clásicos” de nuestra poética provincial ¿Es factible realizar comparaciones?

-Leticia Auat: Yo creo que cada generación hace lo suyo de acuerdo a su tiempo. Hay un proceso creativo pero también pueden leerse en las expresiones artísticas los signos o síntomas de una época. Me parece muy pronto para evaluar la poesía actual. Si se puede pensar en un análisis histórico que nos permita dar cuenta de algunas cosas, de las genealogías o de las ficciones de la innovación. En la provincia tenemos un sector conservador, purista de las letras, que se ha quedado con la idea de que el arte es bello. Yo no pienso que lo bello haya sido expulsado, pero sí que ha cambiado de categoría. Y ahí es donde creo que hay una ruptura. Igualmente esa ruptura no es propia, tiene mucha historia también y lo que aquí se hizo fue seguir esa ola modernizadora proveniente de autores nacionales y extranjeros.

-¿Qué proyección está teniendo en Santiago el trabajo de las editoriales literarias?

-Andrés Navarro: Las políticas de años atrás permitieron que en el país haya un florecimiento de las llamadas editoriales “independientes”. Hoy el ajuste obliga a hacer modificaciones. El desafío de las editoriales chicas ya no es seguir creciendo sino sostenerse.

-Mario Lavaisse: La proyección es cada vez mayor. Quienes trabajamos en esto actualmente somos todos de la misma generación. Evidentemente los deseos de escribir y editar estaban disponibles socialmente cuando empezamos a desearlo. Habría que ver bien por qué. En Córdoba sucedió algo similar pero a mayor escala (de 2005 a 2015 pasaron de existir cinco sellos a ochenta, algo evidentemente explotó). Percibimos tal vez sin darnos cuenta ese capital simbólico específico que emana de los autores-editores, y nos pusimos a querer hacerlo. Ahora con UMAS, decidimos que no decaiga la calidad del objeto libro, encuadernado por cuadernillos y cosido a mano, no para buscar un rédito económico, eso está claro, sino ese capital simbólico que los libros bien presentados traen consigo. Con la situación económica actual todo se complica, de un lado los imprenteros llevan sus precios a la estratósfera y por el otro, los consumidores prescinden de los productos de tipo cultural.

-¿Es importante leer poesía en la escuela?

-Rosario Saín: Si queremos personas sensibles humanísticamente hablando a nuestro alrededor y en algún futuro es más que importante la lectura en la temprana edad. La poesía levanta las paredes de sectores de nuestra mente que ni siquiera sabemos que existen. Además de ser un gran consuelo al alma.

-Leticia Auat: Sí, claro. Hubo una bajada de línea de Nación hace unos años, mal difundida, pero buena. Igualmente creo que es importante que en los profesorados de letras se trabaje más desde la transversalidad. Es evidente la falta de formación en algunas áreas como la filosofía que son necesarias para nutrir la interpretación. Hay docentes (incluso en los profesorados), que les exigen a sus alumnos que repitan su interpretación de un texto al estilo “tómbola” ¿te imaginas? Algo así como que aquel elemento es tal cosa y sólo tal cosa y no puede ser otra. De la misma manera que si sueñas con vacas debes apostar al 54. Así de arbitrario. Además representa un valor de verdad que era vigente en la edad media Es de risa, pero es así, lamentablemente todavía es así. Y siendo la educación tradicional un dispositivo de poder el alumno se somete y cree que eso es “comprender”. Si algo necesitan los alumnos es tener la posibilidad de crear. Para tal empresa es el docente el que debe crear las condiciones de posibilidad. Y aquí es donde entramos en un callejón sin salida. El docente se frustra porque le pedimos algo para lo cual no fue preparado. Una apuesta importante es la incorporación de la investigación en los profesorados. La búsqueda del conocimiento debería ser el espíritu de nuestras instituciones, ahí reside su capacidad transformadora, y creo que es verdaderamente posible porque en contraparte del docente - tómbola también hay educadores comprometidos que buscan salir de ese dispositivo.