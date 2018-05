“Vamos a un escenario de alta volatilidad en las próximas semanas”

Hoy 21:50 -

El economista Camilo Tiscornia se refirió a la situación del dólar en esta semana, las razones de fondo que originaron la corrida e indicó respecto del préstamos del FMI que “hasta que no se sepa el monto, van a pasar cosas como las de esta semana, duda, incertidumbre, por lo que me parece que no se resolvieron del todo los problemas”.

En este sentido, indicó que “vamos a un escenario de alta volatilidad, la bolsa baja, vuelve a subir, es un escenario muy incierto por estas cosas que son difíciles de explicar bien, pero que se reducen al haber perdido un poco la confianza y recuperarla no es sencillo, al menos de lo que se trata es que el costo de recuperar eso sea lo menos posible”. No obstante, indicó que “si no se recompone de esta forma anunciando más crédito del FMI, la solución de fondo termina siendo una suba en el tipo de cambio más alta d la que hubo hasta ahora”.

Añadió que el problema de fondo “es el déficit fiscal combinado con el déficit externo, ambos llevaron a que la Argentina necesite entrada de dólares para poder funcionar”.