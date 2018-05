Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva

Hoy 22:42 -

Después de las apariciones del Resucitado: a Magdalena, a los dos discípulos y a los “Once”, Jesús les ordenó misionar: “Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación”. Esta tarea estará acompañada por signos milagrosos, entre los que se encuentra el sanar enfermos. Luego, el Señor y los discípulos se separan, Jesús al cielo para sentarse a la derecha de Dios, los discípulos al mundo a predicar, a dar testimonio de lo que creen y esperan. Pero, aún después de esta separación, el Señor no abandona a los suyos, “coopera con ellos y confirma la palabra mediante las señales que lo acompañan”.

Los “once” no creyeron en el testimonio de Magdalena y de los dos discípulos caminantes, era necesario que el Señor se manifestara personalmente para que greyesen. Cuando estaban comiendo Jesús se manifestó y censuró a los discípulos la incredulidad. No sólo se refiere a ellos, sino a todos los miembros de la comunidad de todos los tiempos que no creen en la palabra que permite el acceso al Cristo viviente. Los discípulos tendrán que aprender que gracias al testimonio de la comunidad, se nos abre el camino de encuentro con Jesús.

El acto final de los acontecimientos pascuales es la ascensión de Jesús que es presentada en sintonía a la de Elías y que pone en evidencia la entronización de Cristo: ¡Jesús es el rey soberano de toda la creación¡ y tiene para ella un destino de salvación. Su soberanía salvífica se manifiesta en el acompañamiento cercano y eficaz de la misión de los discípulos

Conclusión

Hoy la Iglesia, bajo el impulso del Espíritu Santo, se abre al mundo en una actitud misionera, para sanar los sufrimientos de la humanidad. Como dice el Papa Francisco: “Prefiero una Iglesia accidentada antes que enferma por el encierro y la autorreferencialidad”, Se trata de instalar nuevas utopías y nuevos horizontes en una sociedad marcada por la estrechez de miradas que refuerza conductas individualistas, consumistas y evasivas. Necesitamos una Iglesia abierta a los interrogantes y búsquedas de la sociedad contemporánea, con capacidad de empatía respecto de sus logros y de diálogo para interrogar a cerca de los signos deshumanizantes que conlleva. Servidora de los pobres, hermana de los últimos y de los que sufren, luchadora incansable de un mundo de justicia y equidad. Así la soñó Jesús, así la vivieron los primeros discípulos dispuestos a dar la vida por el Reino, hacia allí debemos mirar para recobrar nuestro sentido de pertenencia a Jesús y su causa, y animarnos a reimpulsar la misión de Jesús en el mundo de hoy.