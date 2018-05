Hoy 22:43 -

Hoy hablaremos de un tema que muchas veces lo decimos por formalidad, sin tomar conciencia del compromiso que significa. Siempre después de misa nos dicen “Pueden ir en paz”, pero ¿por qué podemos y debemos ir en paz?

Jesús decía en Mateo 28.19.20: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo”.

“Ir en paz” es el saludo final de la misa. Pueden ir a anunciar el evangelio del Señor. Se puede decir que con la eucaristía ya hemos hecho lo más fácil. Reunirnos con nuestros cristianos, escuchar lo que Dios nos quería decir, rezar, cantar juntos, dar gracias a Dios y ofrecerle una y otra vez el sacrificio de Cristo en la cruz, y participar de él comulgando su cuerpo y su sangre. Y al final oímos con gusto “Pueden ir en paz”; a lo que contestamos: “Demos gracias a Dios”.

Nos sentimos agradecidos de que Dios nos haya dado en el ámbito de su Iglesia ese sacramento, pero con la misa no termina todo. La vida continúa.

La misa termina pero la eucaristía continúa. El sacramento continúa.

De la vida venimos a la misa, y de la misa volvemos a la vida. No podemos quedarnos en la iglesia. Hay que volver. Hay que ir. Ahora que queda lo difícil en nuestra familia, en el mundo del trabajo, en la sociedad, en las actividades del barrio, la eucaristía no nos deja tranquilos. El “pueden ir en paz” no es un tranquilizante, sino un compromiso más grande. Somos enviados por lo que no podemos salir de la misa igual que como hemos entrado. No hemos ido a misa solo porque era precepto o para satisfacer una necesidad religiosa como promesa, procesión o peregrinación. No. Sino que ir creciendo en la vida que Cristo nos comunica lo que hemos celebrado.

Lo que hemos celebrado nos debe dar fuerzas para dar luego testimonio de nuestra fe cristiana en la vida en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra sociedad.

“Ir en paz” es un compromiso más grande. Es hacer un encuentro con nuestras realidades, de nuestra vida, de nuestra sociedad. No podemos hacer una peregrinación sin cambio, sin ser testigos de envío.

Los discípulos de Cristo nos han enviado para que puedan ser testigos, no solo como servidores, sino para anunciar lo que han vivido, lo que han experimentado, lo que han escuchado.

Nosotros, que vamos a la iglesia, debemos ir y recibir gratuitamente de Dios y volver para dar gratuitamente lo que hemos recibido.

Hoy hay un montón de gente que fue para recibir esa gracia de Dios en Mailín. Es un gran gesto. Pero a la vuelta hay que anunciar a ese Señor de Mailín a través de nuestras acciones y obras. Que todos los que han ido reciban al Señor. El sacerdote les dirá “pueden ir en paz”. Pero tenemos que compartir esa paz con los demás.

Un montón de nuestros hermanos hoy viven sin paz, sin tranquilidad. Hay que acercarles la posibilidad de conocer a Cristo.

Cristo va a ir y va a dejar esa misión a nosotros, y va a prometernos el Espíritu Santo.

Que Él continúe dándonos esa posibilidad de ser testigos de sus obras y de su evangelio. Tenemos que vivir ese evangelio con alegría.

Que Nuestra Madre, que ha cumplido la voluntad de Dios nos ayude y auxilie para que seamos testigos de su hijo. Hoy y para siempre.

Amén.