Fotos La increíble anécdota con el paraguayo Azuaga

13/05/2018 -

"Feliciano Arzuaga era un boxeador muy bueno, noqueador, que cuando festejaba daba una vuelta hacia atrás. Una vez, me invitan a un festival de boxeo en Bolivar. Nunca fui de ir a un lugar y sacar chapa con lo que era en aquel momento. El locutor me reconoció y me hizo subir al ring. Yo lo que menos espero es que me mencionen y me reconozcan delante de la gente. Si me conocen bien y si no, mejor para mí, ja. No me gusta chapear. Peleaba Arzuaga con un boliviano de apellido Ortiz, con quien yo había peleado siendo amateur. Fui a los rincones, saludé a los dos y cuando fui para Arzuaga, me doy vuelta y me dice ya nos vamos a encontrar y vas a ver la cagada que te voy a pegar. Pensaba que iba a venir y me iba a calzar de atrás. Y yo le respondí, ‘a vos, ya te va a tocar, ya nos vamos a encontrar’. Al mes, sale la pelea con Arzuaga en Misiones. Él andaba muy bien, pero miedo y plata nunca tuve. En el pesaje, me excedí por 200 gramos y ellos no querían pelear. Me tuve que ir lleno de bronca a correr a una cancha de fútbol cercana. Volví y estaban pendientes de mi peso. Subí a la balanza sin ropa interior, haciéndome la victima ja. Estaba sólo 50 gramos más abajo que antes, pero igual aceptaron pelear. En los primeros rounds, me tenía mal. Tres asaltos me dominó. Pero así como soy duro para pagar, también soy duro para caerme. Fui al rincón, me querían tirar la toalla, pero pedí que me mojen la cabeza y salí con todo. Le gané ocho rounds consecutivos. Qué c..... que le pegué. Y gané por puntos. Eso que él estaba primero en el ranking mundial y yo quedé primero. Y festejé dando la vuelta hacia atrás. Cumplí lo que le dije".