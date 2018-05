Fotos Su recuerdo de la pelea con la “Chiquita” González

13/05/2018 -

"La pelea con la "Chiquita González no puedo decir que para mí fue una más, porque realmente fue una derrota más. El fue un gran campeón, un enorme boxeador. El otro día le mandé saludos vía Facebook. No me contestó aún je. El terminó bien, lo vi la otra vez y está impecable, no como otros campeones que no quedaron bien. Desde que peleamos, no tuve más contacto con él. Una vez, estaba viendo sus peleas en la casa de Julio Cortés, un boxeador amateur de hace años. La "Chiquita" peleaba con Michel Carabajal y le dije a Julio, ‘algún día voy a pelear con alguno de esos dos’. Y al tiempo se me cumplió. Muchos me decían que esa pelea estaba organizada de manera prematura. Pero el que no arriesga, no gana. Cómo vas a ganar el Prode si no lo juegas. Pelear ese tiempo con la "Chiquita" González era la oportunidad de ganarle y entrar en la historia. No pude, pero aún con una derrota me esperaron aquí en Santiago y me subieron a una autobomba, imaginate si la ganaba".