¿Tiene remedio o solución la envidia?

13/05/2018 -

Para la opinión del psiquiatra cordobés Castilla del Pino, quien fuera mi profesor de una cátedra en la que cursaba el postgrado del doctorado de la especialización de neuropsicología, una eminencia, decía que la envidia es intratable e incurable.

Para otros especialistas el asunto no es tan pesimista, pero debe contar con varias condiciones. Para la persona que ya está en tratamiento (y no precisamente por admitir su envidia como apuntábamos al principio), ésta debe admitir su propia identidad, con sus limitaciones y cualidades; lo que conllevará resistencias y defensas frecuentes y será un trabajo neuropsicológico duro y difícil, pero no imposible.

Para los padres y educadores será muy importante en plan preventivo trabajar las conductas de solidaridad y cooperación desde las primeras fases de la vida de los niños; aquello que Alfred Adler llamó "sentimiento de comunidad o interés social".

Pero bien es cierto que la sociedad en general no está por esa labor y el complejo de Caín (por la envidia), seguirá haciendo mucho daño a ésta y a las próximas generaciones, por lo que el trabajo es inacabable.