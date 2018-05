Fotos Aspiraciones inalcanzadas de una persona envidiosa

Desde luego y por la misma complejidad de cada ser humano, hay múltiples factores que provocan la aparición de este sentimiento. En primer lugar, tal vez la característica más evidente sea la incesante aspiración de tener algo que no se posee. Y aquí puede entrar para la persona envidiosa la justificación de la automotivación, ya que todos anhelamos un crecimiento y evolución en nuestras vidas, lo cual se logra aspirando a tener; sin embargo el asunto da un brusco cambio hacia la envidia cuando ese algo que no se posee es disfrutado por alguien más o le pertenece a otra persona.

Entonces, quien quiere poseer eso de lo que carece se frustra y obsesiona con la idea de adueñarse de ello. Pese a lo anterior es aquí en donde entra una paradoja, la cual es que para la persona envidiosa no es soportable el aceptar que se desea algo que otra persona tiene y él no, por tanto usa un mecanismo de defensa demeritando aquello que íntimamente desea.

Al hacer la denostación del objeto de deseo (persona, logro o cosa), no se da cuenta que en su afán de no parecer mezquino (en particular ante sus ojos), logra exactamente eso. Y como esta actitud no le basta, entonces pasa al segundo punto. Y tiene que ver con este deseo que te he mencionado anteriormente, aunque ya no como aspiración sino como hostilidad. Inmediatamente después de que la persona envidiosa desprecia aquello que íntimamente desea pero le asusta reconocer que así es, aparece la cancerosa idea de que quien sí dispone de ello lo pierda o, al menos, deje de disfrutarlo. Aquí es donde radica el considerado pecado de la envidia.

Y ¿por qué? Porque cuando aparece este pensamiento, la persona envidiosa pasa a la acción. En la mayoría de las ocasiones estas actitudes toman la virulenta forma de ataques directos cuyo fin es perturbar la tranquilidad, felicidad o disfrute del objeto de su deseo inalcanzado. Si la persona atacada cae en el juego, el envidioso obtiene la sensación de triunfo que le hace sentirse mejor.

Lo triste sin embargo, es que ésta es una victoria pírrica, porque como la envidia es similar a un saco sin fondo, mientras más placer momentáneo se obtenga entonces más querrá el envidioso, por lo que nunca se sacia y eso le hace permanecer en estado de sufrimiento permanente.