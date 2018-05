Fotos La envidia: un sentimiento que empobrece tu personalidad y hace caer en la enfermedad

13/05/2018 -

La envidia en nuestra sociedad actual

Deseo hablar de la envidia y dar mis conocimientos sobre la dinámica de esta conducta y sentimiento bastante conflictiva porque en los diferentes autores y escritores de dicho fenómeno psicológico hay muchas opiniones disímiles y en verdad que es una situación que lamentablemente la vivimos mucho en nuestra sociedad.

La cultura de la cual estamos provistos y educados en Santiago del Estero, no deja de tener su sello de "envidia" siendo víctima, objetos de consumo social deseables, equilibrio real o imaginario de la propia inferioridad y/o sentimiento de superioridad ante el otro.

Cuando vemos algún trabajador que aprende en su oficio y se ayuda constantemente a seguir conociendo y estudiando, o vemos algún profesional que a costa de mucho sacrificio evoluciona en sus conocimientos para establecerse como un profesional de excelencia y no la mediocridad que profesionalmente nos distingue en esta ciudad, o de algún empresario que por su labor diaria y por el tipo de empresa que maneja se ve con la exitosa producción que hace que tanto el hombre emprendedor como el bienestar de su familia disfruten de su sacrificio, todo esto que voy enunciando a la sociedad es como que le recorre un escozor por aquel que se destacó más que otro ser humano o si tenemos que hablar de la extremada conducta que llegan algunas personas por verse relegados por ese ser humano que comenzó junto al otro y ese otro ve su progreso y en vez de acompañarlo o pedirle consejos sobre su éxito, carcome su mente en c{omo bajarlo y por supuesto en el daño o mal que necesitaría hacer para que no triunfe más…

Situaciones que no dejo de ver en consultorio y lo que más pena me da es que lo veo en la misma sociedad al que estoy integrado y no s{olo eso, lo viví en experiencia propia por muchos colegas y otras personas que me hicieron llegar el deseo de mi fracaso… Lamento por aquellos que deberían ponerse el uniforme de trabajo, sacrificio, estudio, amor, autoestima, personalidad, conducta, y por sobre todo salud mmientos negativos sean dominantes para nuestras vidas, por tal motivo siempre una consulta a su neuropsicólogo no está demás cuando se siente tan dura expresión individual que la construye en forma colectiva y maliciosa. No dude en consultar para una mejor calidad de vida social y por sobre todo con su interior.

Pasemos a los que a través de los libros, autores y conocimiento personal puedo transmitir a lo que nos mueve este sentimiento cuando se torna patológico y se hace un hábito para el que desea destruir al semejante por un deseo que no lo puede conseguir para sí mismo.