El origen del Instituto de Hidrobiología

13/05/2018 -

El responsable del Instituto de Hidrobiología, Lic. Sergio Saltz, recordó cómo y por qué surgió la necesidad de esta entidad: "Ante el problema histórico de la contaminación del embalse, que se visibilizaba en los olores nauseabundo, mortandad de peces y colores enrarecidos del agua, lo primero que se hizo, siempre resaltando la visión del actual gobernador, el Dr. Gerardo Zamora, quien entendió que no se puede haber desarrollo si no hay un ambiente sano; así como del nuevo ministro, el Arq. Cambrini, cuya gestión lleva cinco meses, de apoyo total y un compromiso importante. Se empezó por ver qué hacer con un embalse que tiene 33.000 hectáreas de agua y que en 2010 tenía más del 70% de agua no apta para la vida. Entonces el gobernador nos dijo: ‘Me interesa tener jurisdicción en ríos vivos, no en ríos muertos’. No fue un tema menor esa frase, porque desencadenó toda una infraestructura y un fuerte respaldo que nos permitió, junto a la Defensoría del Pueblo, diagramar una doble estrategia con una vía legal y una técnica. Fue entonces cuando empezamos a entender y aprender que articulándonos, podemos ser mucho más fuertes".

El juicio

"La parte técnica la ponía el Ministerio de Agua y Medio Ambiente (en ese momento era Secretaría), y la parte jurídica y legal, la Defensoría. La estrategia fue generar un juicio de demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a las industrias que nos producían mayor daño. Hay que aclarar que la contaminación era básicamente orgánica. Si bien nos enfrentábamos a otra provincia y a empresas muy poderosas, incluso multinacionales, siempre recalco que era necesario el apoyo incondicional del Gobierno de la provincia, que continuó con la Dra. Claudia de Zamora, y se mantiene hasta ahora con el gobernador Zamora".

"Como se iba a fallar a favor de Santiago, porque teníamos una estructura y una estrategia bien fundamentadas, Tucumán vio que iba a perder en ese escenario, por lo que decidió ceder jurisdicción. De allí que la provincia de Santiago del Estero tiene la patria potestad, por una ley que dictó Tucumán de no solamente controlar en su territorio sino de poder clausurar empresas como los ingenios en caso de detectar vuelcos (de desechos a los cursos de agua tributarios e integrantes de la cuenca del Salí-Dulce). Con esa herramienta pudimos avanzar". A partir de ahí se diseñó cómo se iba a controlar. Todo se hizo con técnicos, voluntad y gestión santiagueños. No necesitamos contratar empresas externas. Fue la genética, ponernos la camiseta y entender qué es lo que hay que defender. Lo demás vino solo. Tuvimos los recursos, comenzamos a justificar los recursos, empezamos a controlar. Hace más de cinco años que lo venimos haciendo de forma ininterrumpida. De ahí salió un producto que incluso se vuelve a presentar ahora en la Feria del Libro de Las Termas de Río Hondo".

Articulación

"Para nosotros es fundamental la articulación", enfatiza el funcionario, que depende del Ministerio del Agua y Medio Ambiente, a cargo del Arq. Argentino José Cambrini. Luego agrega: "Tenemos convenios con universidades, con otros ministerios, y básicamente con todos los estamentos relacionados con el aspecto ambiental, no sólo en cuanto al tratamiento del agua, sino con el ambiente en general".